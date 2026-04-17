Posádka Šen-čou 21 zostane na vesmírnej stanici ešte mesiac
Posádka je v dobrom stave a predtým podľa čínskych úradov úspešne dokončila tretí výstup do vesmíru misie.
Autor TASR
Peking 17. apríla (TASR) - Čína plánuje ponechať súčasnú ľudskú posádku na palube vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác) na obežnej dráhe Zeme približne o mesiac dlhšie, ako bolo pôvodne plánované. Presný dátum návratu nebol stanovený, ale očakáva sa, že na Zem sa vráti v máji. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Oficiálnym dôvodom tohto kroku je otestovať viac technológií pre dlhšie pobyty vo vesmíre, uviedla štátna agentúra Sinchua s odvolaním sa na čínsky úrad programu pilotovaných vesmírnych letov CMSA.
Posádka je v dobrom stave a predtým podľa čínskych úradov úspešne dokončila tretí výstup do vesmíru misie. Operácia zahŕňala inštaláciu ochranných zariadení proti vesmírnemu odpadu a kontroly vybavenia mimo stanice.
Misia Šen-čou 21 (Božská loď) s tajkonautami Čang Lu, Wu Fej a Čang Chung-čang sa začala koncom októbra a pôvodne mala trvať približne šesť mesiacov. Misia ich predchodcov z misie Šen-čou 20 sa v minulom roku mierne predĺžila, keď ich návratovú kapsulu poškodili malé kúsky vesmírneho odpadu, čo bránilo bezpečnému návratu na Zem. Tajkonauti Čchen Tung, Čchen Čung-žuej a Wang Ťie ostali nakrátko uväznení vo vesmíre; na Zem sa vrátili 14. novembra na palube pristávacieho modulu svojich nástupcov Šen-čou 21, o deväť dní neskôr ako sa plánovalo.
K vesmírnej stanici preto Čína neskôr vyslala prázdnu loď Šen-čou 22, aby posádka vesmírnej stanice Tchien-kung mala rýchlu možnosť návratu.
Čína je po Spojených štátoch a bývalom Sovietskom zväze treťou krajinou, ktorá dostala ľudí na obežnú dráhu Zeme. Od roku 2011 je vylúčená z projektu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), pretože v obavách zo špionáže Spojené štáty zakázali Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) spoluprácu s Pekingom. Zákonný Tzv. Wolfov dodatok zakazuje NASA priamu spoluprácu s čínskou vládou alebo firmami, pokiaľ ju výslovne neschváli Kongres a FBI
Odvtedy Čína hľadá vo svete partnerov na prieskum vesmíru. Vo februári 2025 uzavrela dohodu s Pakistanom o vyslaní pakistanských tajkonautov na obežnú dráhu Zeme.
