Posádke na ISS pomohol prenosný ultrazvukový prístroj
Fincke uviedol, že použili ultrazvukový prístroj už 7. januára, v prvý deň zdravotných komplikácii jedného z nich. Používali ho aj predtým na pravidelné kontroly zmien ich tiel v stave beztiaže.
Autor TASR
Mys Canaveral 22. januára (TASR) - Astronauti z misie Crew-11 evakuovaní minulý týždeň z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) v stredu na svojom prvom verejnom vystúpení uviedli, že počas riešenia zdravotných problémov jedného z členov bol mimoriadne užitočný prenosný ultrazvukový prístroj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Americkí astronauti Zena Cardmanová a Michael Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov odmietli prezradiť, kto z nich a prečo potreboval lekársku starostlivosť. Išlo o prvú evakuáciu posádky ISS od začiatku jej plnej prevádzky v novembri 2000.
„Takže, keď sme mali túto krízu, ultrazvukový prístroj bol veľmi užitočný,“ uviedol Fincke. Podľa neho bol natoľko užitočný, že by mal byť na každom budúcom lete do vesmíru.
„Samozrejme sme nemali iné veľké prístroje, ktoré máme na Zemi. Snažíme sa uistiť, že pred odletom nie je nikto náchylný na prekvapenia. Ale niekedy nastanú prekvapenia a tím bol pripravený, príprava bola super dôležitá,“ dodal.
Cardmanová uviedla, že ISS je najlepšie ako sa dá pripravená na rôzne typy prípadov núdze. NASA podľa nej spravila správne rozhodnutie, keď uprednostnila zdravie posádky.
Crew Dragon minulý týždeň dopravila na Zem štvorčlennú posádku z ISS pre zdravotné ťažkosti jedného z jej členov. Na ISS dorazili 1. augusta 2025 v rámci jedenásteho letu kozmickej lode Crew Dragon (Crew-11) a pôvodne sa mali vrátiť v polovici februára.
