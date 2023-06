Posádke ponorky Titan vypršal predpokladaný čas minutia zásob kyslíka

St. John's 22. júna (TASR) - Vo štvrtok o 13.08 h SELČ vypršal predpokladaný čas, kedy sa posádke nezvestnej miniponorky Titan mali minúť zásoby kyslíka, vyplýva z výpočtov americkej pobrežnej stráže (USCG). Televízia Sky News však pripomína, že skutočná situácia na palube Titanu je aj naďalej neznáma. Do oblasti už priplávali aj špecializované záchranné lode z USA, Kanady a Francúzska, informuje TASR.



Výletná ponorka Titan sa stratila v nedeľu počas plavby k vraku parníka Titanic na severe Atlantického oceánu. Ten sa nachádza v hĺbke okolo štyroch kilometrov vo vzdialenosti približne 640 kilometrov od pobrežia kanadskej provincie Newfoundland.



Plavidlo Titan približne po hodine a 45 minútach plavby prestalo komunikovať s kanadskou výskumnou loďou Polar Prince, ktorá ju sprevádzala.



USCG informovala, že záchranári pod vodou zaznamenali "zvuky podobné búchaniu", ktoré sa opakovali každých 30 minút. Presnú polohu a zdroj zvukov sa nepodarilo určiť. Pátracím tímom však umožnili zamerať sa na presnejšie vymedzenú oblasť.



Sky News informovala, že na miesto predpokladaného výskytu ponorky dorazila aj francúzska výskumná loď Atalante, na palube ktorej sa nachádzal výkonný podmorský robot Victor 6000. Ten sa dokáže ponoriť do väčšej hĺbky než doteraz použitá technika. Má tiež diaľkovo ovládané ramená, ktorými môže prerezávať káble alebo robiť ďalšie činnosti na vyslobodenie uviaznutého plavidla.



Na palube Titanu od spoločnosti OceanGate sa nachádza päť osôb. Experti už v roku 2018 upozornili na to, že miniponorka nespĺňa odporúčané bezpečnostné štandardy. V januári 2018 vtedajší riaditeľ OceanGate pre oblasť námorných operácii David Lochridge v kritickej správe tvrdil, že plavidlo potrebuje absolvovať viac skúšok. Upozornil aj na možné nebezpečenstvá pre pasažierov v situáciách, keď Titan dosiahne krajnú hĺbku.