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Posádku prepadnutého tankera M/T Asana držia ako rukojemníkov
Tanker plaviaci sa pod vlajkou Tanzánie prepadli 16. júla.
Autor TASR
Mogadišo 28. júla (TASR) - Somálski piráti, ktorí pred takmer dvoma týždňami v Adenskom zálive zadržali chemický tanker M/T Asana, držia loď a jeho posádku ako rukojemníkov na kotvisku pri somálskom pobreží. Agentúre AFP to v pondelok povedali anonymné bezpečnostné zdroje, píše TASR.
Tanker plaviaci sa pod vlajkou Tanzánie prepadli 16. júla a v súčasnosti sa nachádza na kotvisku pri pobreží Somálska, uviedli pre AFP dva bezpečnostné zdroje zo somálskeho poloautonómneho štátu Puntland. Väčšina z 19-člennej posádky sú podľa nich Indovia.
V rovnakej oblasti je podľa zdrojov AFP zakotvené aj plavidlo M/V Sward plaviace sa pod vlajkou Sýrie, ktoré bolo prepadnuté 26. apríla. Piráti sú údajne z okolia mesta Garacad, kde majú najväčšiu podporu a kde zrejme plavidlo presunú.
Ďalšie dva tankery zadržané somálskymi pirátmi v apríli a máji - M/T Honour 25 a Eureka - sú podľa zdrojov AFP aj so svojimi posádkami zadržiavané približne 200 kilometrov severne od plavidla M/T Asana.
Tanker plaviaci sa pod vlajkou Tanzánie prepadli 16. júla a v súčasnosti sa nachádza na kotvisku pri pobreží Somálska, uviedli pre AFP dva bezpečnostné zdroje zo somálskeho poloautonómneho štátu Puntland. Väčšina z 19-člennej posádky sú podľa nich Indovia.
V rovnakej oblasti je podľa zdrojov AFP zakotvené aj plavidlo M/V Sward plaviace sa pod vlajkou Sýrie, ktoré bolo prepadnuté 26. apríla. Piráti sú údajne z okolia mesta Garacad, kde majú najväčšiu podporu a kde zrejme plavidlo presunú.
Ďalšie dva tankery zadržané somálskymi pirátmi v apríli a máji - M/T Honour 25 a Eureka - sú podľa zdrojov AFP aj so svojimi posádkami zadržiavané približne 200 kilometrov severne od plavidla M/T Asana.