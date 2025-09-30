< sekcia Zahraničie
Posádku z horiacej lode v Adenskom zálive evakuovali do Džibutska
Loď Minervagracht podľa misie Aspides naďalej ostáva horieť v Červenom mori.
Autor TASR
Džibuti 30. septembra (TASR) - Posádka nákladnej lode plaviacej sa pod holandskou vlajkou v Adenskom zálive bola bezpečne prevezená do Džibutska, oznámila v utorok námorná misia EÚ Aspides. Na lodi v pondelok zrejme po raketovom útoku vypukol požiar, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Loď Minervagracht podľa misie Aspides naďalej ostáva horieť v Červenom mori. Desiatich členov posádky evakuovali gréckou fregatou Spetsai, ôsmich francúzskou fregatou a jedného vážne zraneného vrtuľníkom.
Agentúra AP v pondelok informovala, že požiar na nákladnej lodi v Adenskom zálive spôsobil zrejme raketový útok jemenských povstalcov húsíov. K zodpovednosti za útok sa však bezprostredne neprihlásil nikto.
Lode v Adenskom zálive a v Červenom mori sa opakovane stávajú terčom jemenských povstalcov, ktorí podľa svojich vyjadrení útočia na lodnú dopravu na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy.
Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná a v novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive plavidlá spájané s Izraelom alebo jeho spojencami.
Židovský štát na útoky húsíov reaguje odvetnými náletmi v Jemene, pri ktorých cieli na vojenské objekty a aj na ich politických vodcov.
