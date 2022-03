Francúzi pošlú na Ukrajinu v rámci lekárskej pomoci aj jódové tablety

Paríž 6. marca (TASR) - Francúzsko posiela na Ukrajinu lekársku pomoc vrátane jódových tabliet, ktoré pomáhajú chrániť ľudí pred účinkami rádioaktívneho žiarenia, uviedol v nedeľu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Potvrdil tak slová francúzskeho veľvyslanca na Ukrajine Étienna de Poncins, ktorý pred tým v rozhovore pre televíziu BFM informoval, že súčasťou zásielky lekárskej pomoci pre Ukrajinu bude aj 2,5 milióna kusov jódových tabliet. Tie by mohli poslúžiť ako profylaxia pri nehode na jadrovom zariadení.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu v telefonáte so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom tlmočil znepokojenie európskej verejnosti, pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti jadrových elektrární na území Ukrajiny.



Putin ho v tejto súvislosti podrobne informoval o "provokácii organizovanej ukrajinskými radikálmi" v areáli Záporožskej jadrovej elektrárne, do ktorej sa - podľa Putina - zapojila aj sabotážna skupina.



Televízia Sky News uviedla, že Putin zo zodpovednosti za túto "provokáciu" obvinil Ukrajinu.



Kremeľ neskôr vo svojom vyhlásení poznamenal, že "pokusy presunúť zodpovednosť za tento incident na ruskú armádu sú súčasťou cynickej propagandistickej kampane".



Televízia Sky News pripomenula, že piatkový "útok ruských jednotiek" na mesto Jenerhodar na juhovýchode Ukrajiny a na areál jadrovej elektrárne - najväčšej v Európe - vyvolal okamžité odsúdenie svetových lídrov, pričom ministri zahraničných vecí EÚ a NATO dokonca zvažovali ďalšie sankcie voči Rusku.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v nedeľu vyjadrila "hlboké znepokojenie" nad správami o prerušení komunikácie so Záporožskou jadrovou elektrárňou.



Podľa MAAE, odvolávajúcej sa na ukrajinské úrady, vedenie elektrárne sa teraz musí podriaďovať rozkazom veliteľa ruských síl.



Ukrajina tiež oznámila, že ruské sily vypli elektrárni niektoré mobilné siete a internet a že telefónne linky, e-maily a fax už nefungujú. Komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov je stále možná, ale v nízkej kvalite, uviedla MAAE.



Riaditeľ MAAE Rafael Grossi v súvislosti s touto situáciou vyhlásil, že je "mimoriadne znepokojený," uviedla v nedeľu televízia Sky News.