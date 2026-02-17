< sekcia Zahraničie
Posielal plazov poštou vo vreckách od pukancov, dostal osem rokov
Vyšetrovatelia zaistili 101 plazov, ktoré sa 61-ročný Neil Simpson pokúsil poslať do Hongkongu, Južnej Kórey, Rumunska a na Srí Lanku.
Autor TASR
Canberra 17. februára (TASR) - Na osem rokov väzenia odsúdil v piatok súd muža zo Sydney, ktorý poštou posielal z Austrálie rôzne druhy plazov vo vrecúškach od pukancov a plechovkách od sušienok. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry AFP.
Vyšetrovatelia zaistili 101 plazov, ktoré sa 61-ročný Neil Simpson pokúsil poslať do Hongkongu, Južnej Kórey, Rumunska a na Srí Lanku. V pätnástich balíkoch poslaných medzi rokmi 2018 a 2023 sa nachádzali rôzne druhy scinkov, agám a ďalších austrálskych plazov.
Osemročný trest za pašovanie voľne žijúcich živočíchov je podľa austrálskych predstaviteľov rekordný. Simpson môže o podmienečné prepustenie požiadať až po piatich rokoch a štyroch mesiacoch vo väzení. Odsúdení boli aj ďalší traja ľudia, ktorí pašerákovi pomáhali balíky posielať.
„Jašterice, scinkovia a agamy boli uložené v bavlnených vreckách. Tieto vrecká boli ukryté vo vreckách od pukancov, plechovkách od sušienok a dámskych kabelkách a umiestnené v kartónových krabiciach,“ uviedli úrady.
