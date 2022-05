Posilnenie popularity extrémistov je varovné, vyhlásil Márki-Zay

Budapešť 12. mája (TASR) - Posilnenie popularity extrémistickej strany Hnutie naša vlasť – ktorá sa stala podľa prieskumu inštitútu Medián po vládnom bloku Fidesz-KDNP druhou najpopulárnejšou parlamentnou stranou – je varovné pre všetkých občanov Maďarska. Uviedol to vo štvrtok na Facebooku kandidát opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko na post premiéra v aprílových parlamentných voľbách Péter Márki-Zay, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Je vážnym varovaním pre nás všetkých, že otvorene rasistická strana, posluhujúca aktuálnemu režimu, je dnes populárnejšia než ktorákoľvek opozičná politická formácia," napísal opozičný politik.



Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP by v prípadných terajších voľbách volilo 57 percent maďarských občanov, pričom v parlamentných voľbách 3. apríla tomuto bloku na straníckej kandidátke odovzdalo svoj hlas 52 percent voličov, vyplýva z výsledkov prieskumu inštitútu Medián, zverejnených v stredu spravodajským serverom 444.hu.



Pomer opozičných sympatizantov klesol v tomto prieskume na 34 percent, pričom opozičné strany zo straníckej volebnej listiny 3. apríla volilo 36 percent voličov.



Do parlamentu sa prekvapivo s 5,8 percentami hlasov voličov dostalo radikálne Hnutie naša vlasť, ktoré preferovalo v prieskume Mediánu osem percent respondentov. S extrémistami tak sympatizuje o jedno percento viac opýtaných než s najsilnejšou opozičnou stranou Demokratická koalícia (DK). Opozičnú stranu Momentum preferovalo v prieskume šesť percent opýtaných.



spravodajca TASR Ladislav Vallach