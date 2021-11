A. Harnden: Posilňujúcu dávku ponúknu Britom do 40 rokov zrejme skôr

Londýn 28. novembra (TASR) - Ľudia v Británii vo veku do 40 rokov by pre riziko šírenia nákazy novým koronavírusovým variantom omikron mali očakávať, že nárok na posilňujúcu dávku proikoronavírusovej vakcíny budú mať skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Povedal to pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 profesor Anthony Harnden z britského Výboru pre očkovanie a imunizáciu (JCVI), informoval v nedeľu denník The Guardian.



Na otázku, či by sa ľudia vo veku od 18 do 39 rokov mali pripraviť na to, že podávanie posilňovacej dávky vakcíny sa rozšíri aj na nich, Harnden odpovedal: "Myslím si, že ide o veľmi dobrý a silný argument na zvýšenie hladiny protilátok v celej populácii. Takže zrýchlenie očkovania posilňujúcou dávkou predĺžením vekového rozpätia a skrátením intervalu medzi druhou dávkou a posilňujúcou dávkou bude prijateľnou stratégiou". Zároveň dodal, že "dospelí nad 18 rokov dostanú ponuku na preočkovanie posilňovacou dávkou skôr, ako sa pôvodne predpokladalo".



Nový variant omikron po prvý raz hlásili tento týždeň z Juhoafrickej republiky (JAR). Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, v Hongkongu, Izraeli i v Belgicku či Nemecku. Viaceré krajiny v súčasnosti prijímajú opatrenia v oblasti cestovania s cieľom zabrániť šíreniu tohto variantu.



Británia pre obavy z variantu omikron umiestnila na tzv. červený zoznam celkovo už desať juhoafrických krajín, a to Juhoafrickú republiku, Namíbiu, Zimbabwe, Botswanu, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Angolu, Mozambik, Malawi a Zambiu. Takéto zaradenie znamená, že všetci cestujúci z týchto krajín sa budú musieť izolovať po príchode do Británie desať dní v hoteli.