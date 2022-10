Poškodená časť ropovodu Družba je už opäť v plnej prevádzke

Varšava 13. októbra (TASR) - Časť ropovodu Družba, ktorá bola tento týždeň poškodená, je už opäť v plnej prevádzke. Oznámil to v sobotu poľský prevádzkovateľ tohto ropovodu - spoločnosť PERN.



"Technické služby spoločnosti PERN v sobotu plne obnovili funkčnosť poškodenej časti ropovodu, ktorou sa ropa dodáva klientom tejto spoločnosti v Nemecku," informoval PERN vo vyhlásení, z ktorého cituje poľská agentúra PAP. V súčasnosti je tak ropa podľa PERN-u dodávaná pomocou oboch potrubí tzv. západnej sekcie. "Príčiny úniku sú (naďalej) predmetom vyšetrovania," dodala spoločnosť.



Únik ropy objavil PERN v utorok na jednom z potrubí ropovodu Družba, a to približne 70 kilometrov od mesta Plock v strednej časti Poľska. Diera bola na hlavnej trase, cez ktorú sa prepravuje ropa do Nemecka, a teda na tzv. severnej vetve ropovodu.



V stredu PERN uviedol, že neexistujú "žiadne známky akéhokoľvek zásahu tretích strán" súvisiaceho s únikom v potrubí. Spoločnosť následne vo štvrtok informovala, že pracuje na oprave poškodeného miesta ropovodu.



Firma PERN v sobotu po oznámení o obnovenej prevádzky v poškodenom mieste taktiež informovala, že jej tímy momentálne čistia okolie tohto miesta a "dávajú ho do pôvodného stavu".



Ropovod Družba je jedným z najdlhších ropovodov na svete. Po opustení Ruska sa rozvetvuje, pričom jeho severná vetva vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka a južná cez Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko a Česko.