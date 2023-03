Poškodená kozmická loď Sojuz sa vráti na Zem bez posádky

Moskva 24. marca (TASR) - Poškodená ruská kozmická loď Sojuz MS-22, ktorá kotví na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), sa budúci utorok vráti naspäť na Zem bez posádky. Oznámila to v piatok ruská vesmírna agentúra Roskosmos, uviedla agentúra DPA.



Návratový modul Sojuzu MS-22 mal pôvodne odletieť z ISS 28. marca aj s dvoma ruskými kozmonautmi Dmitrijom Petelinom a Sergejom Prokopievom a americkým astronautom Frankom Rubiom.



Chladiaci systém modulu bol však počas decembrového pripájania k ISS mierne poškodený, zrejme po zásahu mikrometeoritom.



Namiesto kozmonautov sa preto Sojuz MS-22 vráti na Zem len s nákladom vedeckého vybavenia a s výsledkami experimentov vykonaných na orbitálnej základni.



Od ISS sa kozmická loď odpojí v utorok 28. marca o 10.57 SEČ. Pristáť by mala o 13.45 SEČ v stepi neďaleko mesta Žezkazgan v strednej časti Kazachstanu.



Trojica kozmonautov, ktorá sa mala vrátiť na Zem už týmto letom, bude musieť počkať na svoj návrat až do júna. Letieť budú na palube náhradnej kozmickej lode Sojuz MS-23, ktorá doletela na ISS 26. februára, dodáva TASR.