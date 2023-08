Poškodená loď Fremantle Highway dorazila do prístavu v Holandsku

Amsterdam 3. augusta (TASR) - Poškodená nákladná loď Fremantle Highway vo štvrtok bezpečne dorazila do prístavu v holandskom Eemshavene. Loď prevážajúca autá takmer týždeň horela na mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Nákladnú loď odtiahli dva remorkéry a sprevádzali ich dve ďalšie lode a lietadlo pobrežnej stráže, uviedol redaktor agentúry DPA, ktorý sa nachádza v holandskom prístave.



Približne 200 metrov dlhú loď do tohto prístavu odtiahli, aby sa znížilo riziko kontaminácie ropou Severného mora a jeho pobrežnej časte Waddenzee. O odtiahnutí lode rozhodli holandské úrady.



Eemshaven sa nachádza asi 64 kilometrov od miesta pri ostrove Schiermonnikoog, kam predtým loď odtiahli.



Fremantle Highway smerovala z nemeckého Bremerhavenu do Singapuru, keď na jej palube vypukol 26. júla požiar. Mohla ho spôsobiť batéria niektorého z prevážaných elektromobilov, to však ešte nebolo potvrdené.



Počas evakuácie vyvolanej požiarom zahynul jeden člen posádky pochádzajúci z Indie. Zvyšných 22 námorníkov sa podarilo zachrániť.



Podľa holandského ministerstva infraštruktúry a vodného hospodárstva už nič nenasvedčuje, že by na palube stále horelo. Rastie však riziko úniku paliva z poškodenej lode. Po prevezení do prístavu bude nákladná loď vyložená a odstránia z nej možné znečisťujúce látky. Nepredpokladá sa však, že z približne 3800 nových áut vrátane takmer 500 elektromobilov sa niečo podarí zachrániť.