Poškodená nákladná loď s automobilmi dorazila do prístavu v Rotterdame

Amsterdam 23. septembra (TASR) - Nákladná loď Fremantle Highway, ktorú pred dvoma mesiacmi zachvátil na mori požiar, dorazila v sobotu do holandského prístavu Rotterdam. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Plavidlo bolo 26. júla na ceste z nemeckého Bremerhavenu do Singapuru, keď na ňom vypukol požiar, ktorý zúril niekoľko dní. Počas evakuácie lode zahynul jeden člen posádky z Indie. Zvyšných 22 členov sa podarilo zachrániť.



V Rotterdame sa nákladná loď, ktorá mala v čase vypuknutia požiaru na palube približne 3800 osobných automobilov, najprv podrobí dôkladnej kontrole. Odborníci dúfajú, že vyšetrovanie poskytne odpovede na príčiny požiaru.



Pobrežná stráž mala pôvodne podozrenie, že požiar spôsobila batéria elektronického auta, čo sa však zatiaľ nepotvrdilo.



Po inšpekcii sa loď čiastočne rozoberie. "To, čo nie je poškodené, bude uskladnené pre prípadnú neskoršiu rekonštrukciu," povedal hovorca spoločnosti Koole Constructors, ktorá poskytuje námorné služby. Dodal, že cieľom je pokúsiť sa napraviť škody a pripraviť loď na ďalšiu plavbu.



Podľa expertov sa pri požiari zničilo zhruba 2700 kusov automobilov. Očakáva sa, že záchranné práce na lodi vo vlastníctve Japonska potrvajú štyri až päť mesiacov.