Poslanca krajne pravicovej AfD obvinili za hajlovanie
Berlín 15. decembra (TASR) - Prokuratúra v Berlíne v pondelok vzniesla obvinenie voči poslancovi krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorý na pôde parlamentu hajloval, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podozrivý údajne v júni 2023 „pozdravil straníckeho kolegu pri vchode do budovy Reichstagu zrazením opätkov a hitlerovským pozdravom“, uviedla prokuratúra vo vyhlásení.
Vykonávanie takéhoto pozdravu je v Nemecku protizákonné a trestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Denník Bild napísal, že identifikoval obvineného ako 60-ročného Matthiasa Moosdorfa, poslanca parlamentu za mesto Zwickau v v spolkovej krajine Sasko na východe Nemecka.
Pre podozrenia z používania nacistických pozdravov bol Moosdorf v októbri zbavený poslaneckej imunity. Moosdorf v pondelok v príspevku na platforme X poprel, že by sa dopustil takéhoto konania.
Členom AfD je Moosdorf od roku 2016 a donedávna bol hovorcom jej poslaneckého klubu pre zahraničnú politiku. V máji bol však z tejto funkcie uvoľnený - jeho ústretový postoj voči Rusku totiž v AfD spôsobil napätie.
V októbri 2024 vyšlo najavo, že Moosdorf, vyštudovaný violončelista, bol čestným profesorom na Ruskej hudobnej akadémii Gnesinovcov v Moskve. V rokoch 2023 a 2024 usporiadal v Rusku niekoľko koncertov, ktoré podľa denníka Bild údajne zaplatil Kremeľ.
