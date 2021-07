Poslanci bulharského parlamentu sa zišli na ustanovujúcej schôdzi

Sofia 21. júla (TASR) - Bulharský parlament, ktorý vzišiel z nedávnych volieb, sa v stredu zišiel na svojej ustanovujúcej schôdzi. Informovala o tom agentúra BTA.



Poslanci populistickej strany Je taký národ (ITN) vo svojich vystúpeniach podľa spravodajského webu Sofiaglobe.com pripomínali, že ich strana ako víťaz volieb by mala ako prvá dostať mandát na zostavenie vlády.



Poslanec Toško Jordanov z ITN zdôraznil, že ak poslanci myslia svoje slová o nutnosti zmien v Bulharsku úprimne, krajina by mohla mať novú vládu v priebehu nasledujúcich 14–15 dní. Upozornil, že ak sa tak nestane, Bulharsko čakajú ďalšie predčasné voľby.



Desislava Atanasovová z druhého najpočetnejšieho poslaneckého klubu – strany Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB) – uviedla, že tento poslanecký klub bude "silnou, konštruktívnou a kompetentnou" opozíciou voči budúcej vláde.



Atanasovová sa vyjadrila, že budúcej vláde pôjde možno viac o jej vlastné záujmy než o politické vedenie krajiny a – podobne ako iné vlády podobného zamerania – tiež padne.



Predsedníčka Bulharskej socialistickej strany (BSP) Kornelija Ninovová vo svojom vystúpení uviedla, že ak prezident Rumen Radev ponúkne jej strane tretí mandát na vytvorenie vlády, BSP je pripravená prevziať tento záväzok, stanoviť si priority a zabezpečiť v krajine stabilitu.



Christo Ivanov, ktorý je vedúcim predstaviteľom koalície Demokratické Bulharsko (DB), zdôraznil, že Bulharsko je v kríze a už viac ako rok nemá plnohodnotnú vládu.



Podľa jeho názoru by nová vláda mala začať pracovať na zvládnutí nadchádzajúcej vlny pandémie choroby COVID-19.



Za prioritu označil aj plán obnovy a odolnosti, rozpočet a prípadne aj možnosť prehodnotiť výšku dôchodkov. Dodal, že "je najvyšší čas na vážny rozhovor o reforme zdravotníctva a zmenách vo volebnej legislatíve".



Vodca Hnutia za práva a slobody (DPS) Mustafa Karadaja uviedol, že jeho strana sa zasadzuje za dosiahnutie konsenzu. Dodal, že je pripravená viesť dialóg.



Poslankyňa Maja Manolovová zo zoskupenia Povstaňme! Mafia von! (IBG-NI) označila za hlavnú úlohu nového parlamentu "splniť vôľu bežných obyvateľov Bulharska žiť v spravodlivom, bohatom a prosperujúcom štáte, kde platia zákony".



Pripomenula, že bulharskí občania očakávajú, že v krajine po desaťročiach stagnácie dôjde k úplnej transformácii. "Očakávajú, že budeme stáť za slušnou vládou, ktorá sa stará o ľudí, a nie o záujmy straníckych elít," zdôraznila.



Za predsedníčku parlamentu bola zvolená Iva Mitevová (ITN), ktorá túto funkciu zastávala aj v predošlom parlamente.



Predčasné parlamentné voľby, ktoré sa konali 11. júla, vyhrala so ziskom 24,08 percenta populistická ITN na čele s televíznym moderátorom a spevákom Slavim Trifonovom. Koalícia vedená hnutím GERB expremiéra Bojka Borisova skončila tesne druhá s 23,51 percentami hlasov. Tretím politickým subjektom v poradí je Bulharská socialistická strana (BSP), za ktorú hlasovalo 13,39 percenta zúčastnených voličov. Protestné hnutie Demokratické Bulharsko (DB) získalo 12,48 percenta hlasov.



Štvorpercentné kvórum na vstup do Národného zhromaždenia prekročili ešte dva ďalšie subjekty: Hnutie za práva a slobody (DPS), ktoré reprezentuje tureckú menšinu, a menšie protestné zoskupenie Povstaňte! Mafiáni von!.