Poslanci Bundestagu schválili novelu zákona o ochrane pred infekciami

Berlín 21. apríla (TASR) - Poslanci nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) schválili v stredu popoludní novelu zákona o ochrane pred infekciami, ktorá zavádza jednotné pravidlá v boji s koronavírusovou pandémiou na celoštátnej úrovni. Informovala o tom agentúra DPA.



Dolná komora parlamentu prijala v pléne hlasmi bloku konzervatívnych strán CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD) tzv. núdzovú brzdu, ktorá má pomôcť v boji proti tretej vlne pandémie a stúpajúcemu počtu nakazených. Za novelu zákona hlasovalo 342 poslancov, 250 bolo proti a 64 sa zdržalo.



Zákon okrem iného umožňuje celoštátne zaviesť zákaz vychádzania, zatváranie škôl či prísnejšie pravidlá pre obchody. Takéto opatrenia budú platiť v prípade, že týždňová incidencia, teda počet prípadov na 100.000 obyvateľov, sa bude v nejakom okrese či meste pohybovať tri dni za sebou na hodnote vyššej ako 100.



V takýchto regiónoch následne začne platiť súbor opatrení vopred stanovených spolkovou vládou, medzi ktoré patria aj obmedzenie prevádzky obchodov, kultúrnych a športových zariadení, obmedzenie stretávania sa (členovia jednej domácnosti s maximálne jednou ďalšou osobou okrem detí do 14 rokov) či zákaz vychádzania od 22.00 h do 05.00 h. Ak by bola týždňová incidencia tri dni po sebe vyššia ako 165, prešli by školy o dva dni neskôr na dištančné vzdelávanie.



Spolková vláda chce týmto rozhodnutím dosiahnuť zjednotenie pravidiel a ukončiť výrazné rozdiely v zavedených opatreniach medzi 16 spolkovými krajinami.



Vo štvrtok sa novelou zákona bude zaoberať Spolková rada a následne v krátkom čase nadobudne účinnosť, pričom prijaté opatrenia by mali trvať do konca júna.