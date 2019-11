Poslanci CDU v Durínsku chcú o zostavení vlády hovoriť aj s AfD

Erfurt 5. novembra (TASR) - Viac ako desiatka členov stredopravicovej konzervatívnej strany Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) v spolkovej krajine Durínsko avizovala v súvislosti s vytváraním koaličnej vlády po októbrových krajinských voľbách záujem rokovať aj s krajne pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD). Informovala o tom agentúra DPA.



Zatiaľ čo CDU naďalej vylučuje vytvorenie koalície s AfD a so stranou Ľavica, 17 členov konzervatívneho krídla CDU v spoločnom liste vyzvalo svoju stranu, aby rokovala "so všetkými demokraticky zvolenými stranami v durínskom parlamente".



Signatármi listu sú podľa denníka Ostthüringer Zeitung prívrženci politika CDU Michaela Heyma, ktorý minulý týždeň vyhlásil, že koalícia medzi AfD, CDU a Slobodnou demokratickou stranou (FDP) by sa mala zvažovať ako jedna z možností. Jeho stanovisko viedlo k tomu, že viacerí politici CDU žiadali jeho vylúčenie zo strany. Lars Klingbeil zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) vyzval na Twitteri predsedníčku CDU Annegret Krampovú-Karrenbauerovú, aby zakročila proti iniciatíve poslancov z radov CDU viesť rozhovory s AfD.



Postoj členov CDU kritizovala aj Ústredná rada Židov v Nemecku (ZdJ). "Lokálni politici CDU v Durínsku, ktorí chcú byť prístupní rozhovorom s AfD, konajú nezodpovedne. Prispievajú totiž k tomu, že AfD sa takto stáva spoločensky akceptovateľnou," povedal pre denník Tagesspiegel predseda ZdJ Josef Schuster.



Krajinské voľby v Durínsku sa konali 27. októbra a AfD v nich skončila na druhom mieste so ziskom 23,4 percenta hlasov za víťaznou stranou Ľavica (Die Linke), ktorá dosiahla zisk 31 percent hlasov. Kresťanskí demokrati nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa umiestnili až na treťom mieste so ziskom 21,8 percenta hlasov. V Durínsku pritom od roku 1990 dostávali najviac hlasov. Prepad z 33,5 percenta spred piatich rokov je najhorším výsledkom CDU v tejto spolkovej krajine.