Europoslanci chcú limity na dosiahnutie nulového znečistenia ovzdušia

Štrasburg 13. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu prijali pozíciu k právnemu predpisu na zlepšenie kvality ovzdušia v EÚ s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za prísnejšie limity a cieľové hodnoty do roku 2035 pre viaceré znečisťujúce látky, vrátane tuhých častíc (PM2.5, PM10), NO2 (oxid dusičitý), SO2 (oxid siričitý) a O3 (ozón), sa vyslovilo 363 poslancov, 226 bolo proti a 46 sa zdržalo hlasovania.



Cieľom je zabezpečiť, aby kvalita ovzdušia v EÚ nebola škodlivá pre ľudské zdravie, prírodu a biodiverzitu a tiež zjednotenie európskych predpisov s najnovšími usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kvalite ovzdušia.



Normy kvality ovzdušia navrhnuté Európskou komisiou by mali byť priebežným cieľom, ktorý sa má dosiahnuť čo najskôr, najneskôr do roku 2030.



V mestských oblastiach by mala podľa europoslancov existovať aspoň jedna monitorovacia stanica na dva milióny obyvateľov. EK navrhla jednu na 10 miliónov obyvateľov. V miestach, kde je pravdepodobné, že sa vyskytnú vysoké koncentrácie ultrajemných častíc (UFP), čierneho uhlíka, ortuti a amoniaku by malo byť jedno vzorkovacie miesto na milión obyvateľov, pôvodný návrh bol jedno miesto na päť miliónov.



Poslanci chcú harmonizovať aj indexy kvality ovzdušia v celej EÚ, aby boli porovnateľné, jasné a verejne dostupné s hodinovými aktualizáciami. Majú ich doplniť informácie o príznakoch znečistenia ovzdušia a súvisiacich zdravotných rizikách.



Okrem toho EP chce, aby občania mali pri porušení nových pravidiel silnejšie právo na náhradu škody. Europarlament je pripravený začať rokovania s Radou EÚ (členská štáty) o konečnej podobe zákona.



Znečistenie ovzdušia je najčastejšou environmentálnou príčinou predčasných úmrtí v EÚ s približne 300.000 predčasnými úmrtiami ročne.



