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Poslanci EP chcú nový zákon na ochranu duševného a fyzického zdravia
Tomuto návrhu by malo predchádzať posúdenie vplyvu vrátane posúdenia existujúcich právnych predpisov.
Autor TASR
Brusel 2. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) v stredu vyzvali Európsku komisiu (EK), aby vypracovala zákon na ochranu pracovníkov v EÚ pred psychosociálnymi rizikami a stresom súvisiacimi s prácou. Informuje o tom spravodajca TASR.
Poslanci sa v stredu dohodli na sérii odporúčaní pre nový návrh zákona EÚ s cieľom zabezpečiť minimálne požiadavky na prevenciu, odstránenie alebo zníženie psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou, ktoré by mohli viesť k stresu, vyhoreniu a duševným a fyzickým poruchám súvisiacim s prácou. Za túto žiadosť zahlasovalo 41 poslancov výboru, 12 bolo proti a štyria sa zdržali hlasovania.
Tomuto návrhu by malo predchádzať posúdenie vplyvu vrátane posúdenia existujúcich právnych predpisov.
Europoslanci upozornili na údaje Medzinárodnej organizácie práce (ILO), podľa ktorých každý rok zomrie viac ako 840.000 ľudí na zdravotné problémy spojené s psychosociálnymi rizikami.
Výzva výboru EMPL požaduje zaviesť záväzné povinnosti pre zamestnávateľov chrániť duševné a fyzické zdravie a zabezpečiť bezpečné a dôstojné pracovné podmienky. Poslanci chcú, aby EK a krajiny EÚ uznali, že psychosociálne riziká súvisiace s prácou spôsobujú choroby z povolania.
Europoslanci chcú, aby zamestnávatelia prijali a implementovali politiky definujúce a zakazujúce násilie, obťažovanie, šikanovanie a diskriminačné správanie ohrozujúce dôstojnosť, fyzické alebo duševné zdravie pracovníkov, ako aj mechanizmy včasného odhalenia a protokoly prevencie. Tvrdia, že je potrebná včasná podpora pre pracovníkov vystavených psychosociálnym rizikám.
Podľa odporúčania europoslancov by zamestnávatelia mali vykonávať pravidelné posúdenia psychosociálnych rizík s cieľom vyhodnotiť faktory, ako sú nadmerné pracovné zaťaženie a vysoká intenzita práce, a aby prijali akčné plány s konkrétnymi opatreniami. Zamestnávatelia by takisto mali zabezpečiť, aby zavedenie algoritmických systémov nepredstavovalo nadmernú záťaž alebo monitorovanie pracovníkov a aby bol vždy zabezpečený ľudský dohľad. Poslanci zopakovali, že pracovníci majú právo odpojiť sa od práce.
Podľa stanoviska výboru EMPL by pracovníci, ktorí boli neprítomní v práci z dôvodu psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou, mali mať právo na podporovaný a udržateľný návrat do práce.
Očakáva sa, že všetci poslanci EP budú o tejto legislatívnej iniciatíve hlasovať počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu začiatkom októbra. Ak iniciatívu schvália, eurokomisia bude mať tri mesiace na odpoveď, a to buď informovaním europarlamentu o krokoch, ktoré plánuje podniknúť, alebo uvedením dôvodov akéhokoľvek odmietnutia navrhnúť novú legislatívnu iniciatívu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Poslanci sa v stredu dohodli na sérii odporúčaní pre nový návrh zákona EÚ s cieľom zabezpečiť minimálne požiadavky na prevenciu, odstránenie alebo zníženie psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou, ktoré by mohli viesť k stresu, vyhoreniu a duševným a fyzickým poruchám súvisiacim s prácou. Za túto žiadosť zahlasovalo 41 poslancov výboru, 12 bolo proti a štyria sa zdržali hlasovania.
Tomuto návrhu by malo predchádzať posúdenie vplyvu vrátane posúdenia existujúcich právnych predpisov.
Europoslanci upozornili na údaje Medzinárodnej organizácie práce (ILO), podľa ktorých každý rok zomrie viac ako 840.000 ľudí na zdravotné problémy spojené s psychosociálnymi rizikami.
Výzva výboru EMPL požaduje zaviesť záväzné povinnosti pre zamestnávateľov chrániť duševné a fyzické zdravie a zabezpečiť bezpečné a dôstojné pracovné podmienky. Poslanci chcú, aby EK a krajiny EÚ uznali, že psychosociálne riziká súvisiace s prácou spôsobujú choroby z povolania.
Europoslanci chcú, aby zamestnávatelia prijali a implementovali politiky definujúce a zakazujúce násilie, obťažovanie, šikanovanie a diskriminačné správanie ohrozujúce dôstojnosť, fyzické alebo duševné zdravie pracovníkov, ako aj mechanizmy včasného odhalenia a protokoly prevencie. Tvrdia, že je potrebná včasná podpora pre pracovníkov vystavených psychosociálnym rizikám.
Podľa odporúčania europoslancov by zamestnávatelia mali vykonávať pravidelné posúdenia psychosociálnych rizík s cieľom vyhodnotiť faktory, ako sú nadmerné pracovné zaťaženie a vysoká intenzita práce, a aby prijali akčné plány s konkrétnymi opatreniami. Zamestnávatelia by takisto mali zabezpečiť, aby zavedenie algoritmických systémov nepredstavovalo nadmernú záťaž alebo monitorovanie pracovníkov a aby bol vždy zabezpečený ľudský dohľad. Poslanci zopakovali, že pracovníci majú právo odpojiť sa od práce.
Podľa stanoviska výboru EMPL by pracovníci, ktorí boli neprítomní v práci z dôvodu psychosociálnych rizík súvisiacich s prácou, mali mať právo na podporovaný a udržateľný návrat do práce.
Očakáva sa, že všetci poslanci EP budú o tejto legislatívnej iniciatíve hlasovať počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu začiatkom októbra. Ak iniciatívu schvália, eurokomisia bude mať tri mesiace na odpoveď, a to buď informovaním europarlamentu o krokoch, ktoré plánuje podniknúť, alebo uvedením dôvodov akéhokoľvek odmietnutia navrhnúť novú legislatívnu iniciatívu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)