Európski poslanci chcú vysvetlenie Orbánovej cesty do Ruska

Brusel 8. júla (TASR) - Dvaja europoslanci z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) vyzvali predsedu Európskej rady Charlesa Michela, aby na budúci týždeň prišiel na prvé plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu a vyjadril oficiálny postoj Európskej rady k nedávnej ceste maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy. Na pondelňajšiu správu týždenníka Politico upozornil spravodajca TASR.



Michel skritizoval Orbánovu cestu do Moskvy ešte predtým, ako lietadlo s maďarským premiérom minulý týždeň v piatok pristálo v Rusku. Zároveň vyhlásil, že bez Ukrajiny nemôžu prebiehať žiadne diskusie o Ukrajine. Orbán cestoval do Moskvy už ako predseda vlády krajiny, ktorá 1. júla prevzala polročné predsedníctvo v Rade EÚ.



Michel na sociálnej sieti X spresnil, že toto rotujúce predsedníctvo nemá mandát rokovať s Ruskom v mene EÚ.



"Európska rada má v tom jasno - Rusko je agresor, Ukrajina je obeť. Žiadne diskusie o Ukrajine nemôžu prebiehať bez Ukrajiny," odkázal Michel.



Liberálni europoslanci Gerben-Jan Gerbrandy z Holandska a Moritz Körner z Nemecka vyzvali predsedníčku RE Valériu Hayerovú, aby v mene skupiny zariadila vystúpenie Michela s vysvetlením k tejto otázke.



"Namiesto toho, aby sme dovolili Viktorovi Orbánovi vystúpiť pred plénom a využiť to na svoju vlastnú propagáciu, mali by sme požadovať, aby sa Charles Michel objavil pred novými poslancami Európskeho parlamentu a predstavil skutočnú líniu Európskej rady," vysvetlili liberálni europoslanci.



Líder každej členskej krajiny, ktorá prevezme predsedníctvo v Rade EÚ, je zvyčajne pozvaný do europarlamentu, aby predstavil program svojej vlády pre čo najlepší výkon predsedníctva a pokračovanie európskej agendy.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová však podľa týždenníka Politico dôrazne naznačila, že plenárne zasadnutie (16.-19. júla) bude výlučne zamerané na získanie dostatku hlasov pre voľbu predsedu Európskej komisie, na voľbu predsedu europarlamentu a na dotváranie ďalších kľúčových pozícií zákonodarného zboru EÚ. To znamená, že Orbán by v pléne EP v Štrasburgu vystúpil až v septembri.