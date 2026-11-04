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Poslanci EP chcú rýchlejšie zavádzať firemné autá s nulovými emisiami
Podľa oboch výborov EP by členské štáty od roku 2032 už nemali poskytovať žiadnu finančnú podporu firemným automobilom a dodávkam iným ako bezemisným alebo autám s nízkymi emisiami.
Autor TASR
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Brusel 4. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výborov pre dopravu a životné prostredie v stredu v Bruseli prijali svoje stanovisko k tomu, ako by EÚ mala urýchliť zvýšenie podielu bezemisných vozidiel vo firemných vozových parkoch. Informuje o tom spravodajca TASR.
Pravidlá, za ktorých návrh zahlasovalo 89 poslancov, 29 boli proti a štyria sa hlasovania zdržali, by sa mali vzťahovať na firemné autá a dodávky registrované veľkými podnikmi v krajinách EÚ s viac ako 250 zamestnancami a obratom nad 50 miliónov eur. Nevzťahovali by sa na vozidlá na špeciálne účely, ako je civilná ochrana, udržiavanie verejného poriadku a základné služby alebo armádne autá.
Europoslanci s cieľom znížiť závislosť od fosílnych palív a zvýšiť konkurencieschopnosť chcú, aby nariadenie EÚ stanovilo ambiciózne ciele pre každý členský štát Únie, pokiaľ ide o podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na nových registráciách firemných vozidiel. Tie by do roku 2030 a 2035 mali dosiahnuť podiel v rozmedzí od 67 % do 95 % vo firemných parkoch.
Podľa europoslancov by národné vlády mali mať slobodu určiť najvhodnejšiu kombináciu podporných opatrení potrebných na dosiahnutie týchto cieľov vrátane výhodnejšieho spoplatnenia ciest, ako aj zlepšenia infraštruktúry nabíjania.
Poslanci chcú, aby každá krajina EÚ zaviedla, implementovala a pravidelne aktualizovala národné plány na zavádzanie firemných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami od roku 2028. Plány by obsahovali posúdenia vývoja trhu, fiškálnych režimov, politík a opatrení. Zároveň žiadajú, aby Európska komisia zverejnila usmernenia pre celú EÚ, ktoré by uvádzali a hodnotili osvedčené postupy, berúc do úvahy špecifické prevádzkové, technické a ekonomické charakteristiky firemných vozových parkov.
Podľa oboch výborov EP by členské štáty od roku 2032 už nemali poskytovať žiadnu finančnú podporu firemným automobilom a dodávkam iným ako bezemisným alebo autám s nízkymi emisiami. Trvajú na tom, že akákoľvek finančná podpora by sa mala poskytovať iba autám a dodávkam vyrobeným v EÚ.
O konečnom postoji europarlamentu a mandáte na rokovania s vládami členských štátov EÚ sa má hlasovať na decembrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.
Európska komisia v decembri 2025 predložila návrh nariadenia EÚ o čistých firemných vozidlách, ktorý je súčasťou jej balíka opatrení pre automobilový sektor. Podniky sú v EÚ každoročne zodpovedné za nákup 58 % nových osobných automobilov a 90 % nových dodávok. Zvyčajne ich po troch až štyroch rokoch predajú na trhu s ojazdenými vozidlami - tam si svoje autá kupuje viac ako 80 % európskych občanov.
Podiel bezemisných vozidiel vo firemných automobilových parkoch zostáva obmedzený - v roku 2025 tvorili len 17 % registrácií firemných vozidiel, čo je o niečo menej než celkový priemer v EÚ, ktorý vlani dosiahol 17,4 %.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Pravidlá, za ktorých návrh zahlasovalo 89 poslancov, 29 boli proti a štyria sa hlasovania zdržali, by sa mali vzťahovať na firemné autá a dodávky registrované veľkými podnikmi v krajinách EÚ s viac ako 250 zamestnancami a obratom nad 50 miliónov eur. Nevzťahovali by sa na vozidlá na špeciálne účely, ako je civilná ochrana, udržiavanie verejného poriadku a základné služby alebo armádne autá.
Europoslanci s cieľom znížiť závislosť od fosílnych palív a zvýšiť konkurencieschopnosť chcú, aby nariadenie EÚ stanovilo ambiciózne ciele pre každý členský štát Únie, pokiaľ ide o podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na nových registráciách firemných vozidiel. Tie by do roku 2030 a 2035 mali dosiahnuť podiel v rozmedzí od 67 % do 95 % vo firemných parkoch.
Podľa europoslancov by národné vlády mali mať slobodu určiť najvhodnejšiu kombináciu podporných opatrení potrebných na dosiahnutie týchto cieľov vrátane výhodnejšieho spoplatnenia ciest, ako aj zlepšenia infraštruktúry nabíjania.
Poslanci chcú, aby každá krajina EÚ zaviedla, implementovala a pravidelne aktualizovala národné plány na zavádzanie firemných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami od roku 2028. Plány by obsahovali posúdenia vývoja trhu, fiškálnych režimov, politík a opatrení. Zároveň žiadajú, aby Európska komisia zverejnila usmernenia pre celú EÚ, ktoré by uvádzali a hodnotili osvedčené postupy, berúc do úvahy špecifické prevádzkové, technické a ekonomické charakteristiky firemných vozových parkov.
Podľa oboch výborov EP by členské štáty od roku 2032 už nemali poskytovať žiadnu finančnú podporu firemným automobilom a dodávkam iným ako bezemisným alebo autám s nízkymi emisiami. Trvajú na tom, že akákoľvek finančná podpora by sa mala poskytovať iba autám a dodávkam vyrobeným v EÚ.
O konečnom postoji europarlamentu a mandáte na rokovania s vládami členských štátov EÚ sa má hlasovať na decembrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.
Európska komisia v decembri 2025 predložila návrh nariadenia EÚ o čistých firemných vozidlách, ktorý je súčasťou jej balíka opatrení pre automobilový sektor. Podniky sú v EÚ každoročne zodpovedné za nákup 58 % nových osobných automobilov a 90 % nových dodávok. Zvyčajne ich po troch až štyroch rokoch predajú na trhu s ojazdenými vozidlami - tam si svoje autá kupuje viac ako 80 % európskych občanov.
Podiel bezemisných vozidiel vo firemných automobilových parkoch zostáva obmedzený - v roku 2025 tvorili len 17 % registrácií firemných vozidiel, čo je o niečo menej než celkový priemer v EÚ, ktorý vlani dosiahol 17,4 %.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)