Poslanci EP diskutovali o zdraví gruzínskeho exprezidenta Saakašviliho

Brusel 2. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli diskutovali o situácii bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, ktorého zdravotný stav sa v gruzínskom väzení drasticky zhoršil. Informuje o tom spravodajca TASR.



Politická frakcia Európski konzervatívci a reformisti (ECR), ktorá debatu iniciovala, v správe pre médiá uviedla, že prozápadne orientovaného Saakašviliho považuje za "osobného väzňa Vladimira Putina". Žiada jeho okamžité prepustenie na liečenie v niektorej z nemocníc na Západe.



Skupina ECR vyjadrila presvedčenie, že "otrasná situácia", v ktorej sa ocitol Saakašvili, oslabuje prozápadné smerovanie Gruzínska.



Po vypuknutí ruskej agresie voči Ukrajine požiadalo Gruzínsko podobne ako Ukrajina a Moldavsko o udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ, ktorý však na rozdiel od prvých dvoch krajín nezískalo.



Koordinátorka ECR pre zahraničné vecí Anna Fotygová v pléne EP pripomenula, že pred niekoľkými rokmi Putin osobne opísal spôsob zaobchádzania, ktorý chcel uvaliť na Saakašviliho.



"Ako každý iný človek na svete má aj Saakašvili právo na svoju vlasť a nie je vyhnancom. Vo väzení sa s ním nezaobchádza ako s každou inou osobou. Vyzývam gruzínske úrady, aby ho prepustili z humanitárnych dôvodov, aby sa mohol vyliečiť. Umiera vo väzení a to má veľký vplyv na budúcnosť Gruzínska," povedala poľská europoslankyňa, ktorá je členkou Výboru EP pre zahraničné veci a členkou Parlamentného asociačného výbor EÚ-Gruzínsko.



Fotygová upozornila, že udržiava písomný kontakt so Saakašvilim, ktorý z väzenia poslal viacero listov so žiadosťou o lekárske ošetrenie v Európskej únii.



Viacero európskych médií vlani v decembri informovalo, že Saakašviliho zdravotný stav sa vo väzení prudko zhoršil, zrejme v dôsledku otravy. Týždenník Politico s odvolaním sa na Saakašviliho lekársku správu uviedol, že boli zistené stopy ortuti a arzénu v jeho vlasoch a nechtoch a mal tržné rany "po celom tele", čo svedčí, že bol vo väzení bitý.



Saakašviliho, osobného nepriateľa Vladimira Putina, zatkli, keď sa v októbri 2021 vrátil do Gruzínska z dobrovoľného exilu. Súčasná vláda v Tbilisi, v ktorej dominuje stredoľavá strana Gruzínsky sen, má podľa Politico dobré vzťahy s Kremľom.