Poslanci EP hlasovali o uznesení o konflikte záujmov českého premiéra

Brusel 19. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v rámci plenárneho zasadnutia v Bruseli krátko pred 18.00 h hlasovali o uznesení požadujúcom obnovenie vyšetrovania predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša v súvislosti so zneužitím finančných prostriedkov EÚ a potenciálnym konfliktom záujmov. Výsledky hlasovania budú zverejnené okolo 21.30 h SELČ.



Právne nezáväzné uznesenie vychádza zo záverov februárovej misie Výboru EP na kontrolu rozpočtu (CONT) ktorá zistila, že Babiš je skutočne v "neprijateľnom konflikte záujmov".



Český europoslanec Mikuláš Peksa (Pirátska strana) z frakcie Zelených/Európska slobodná aliancia (EFA) na svojej poslaneckej webovej stránke uviedol, že rezolúcia ako taká Českú republiku nepoškodzuje a "maximálne môže uškodiť ľuďom, ktorí zneužívajú svoje pozície v rámci Českej republiky na ovplyvňovanie toku eurofondov".



Ak bude táto rezolúcia schválená, ešte to podľa Peksu neznamená, že sa okamžite niečo stane, je to jasná výzva Rade EÚ, aby sa tento problém riešil a zároveň to znamená jasný odkaz Európskej komisii, aby pripravila spresnenie pravidiel, ktoré takýmto praktikám zabránia a zaistila úplnú transparentnosť o tom, kto sú koneční príjemcovia dotácií.



"V prípade Českej republiky, kde má predseda vlády priamy vplyv na všetkých úrovniach verejnej správy a stále sa podieľa na riadení spoločnosti Agrofert, neexistuje nezávislý informačný systém. Potrebujeme nástroje na riešenie týchto štrukturálnych problémov v EÚ, aby sme zabezpečili, že oligarchovia a tí, ktorí sú pri moci, neodčerpávajú finančné prostriedky EÚ," uviedla nemecká europoslankyňa Viola von Cramonová, členka CONT a tieňová spravodajkyňa Zelených pre toto uznesenie.



Európska komisia, ako pripomenula frakcia Zelených, sa ešte len chystá zverejniť výsledky viacerých auditov týkajúcich sa možného konfliktov záujmov Babiša v súvislosti s Agrofertom a dotáciami cez fondy EÚ.



"Európa chce, aby Andrej Babiš nebol v konflikte záujmov. Môže to dosiahnuť tým, že kompletne predá Agrofert a nebude sa schovávať za zverenecké fondy. Ak však chce mať vplyv na svoje poľnohospodárske impérium a poberať tučné dotácie, nemôže sedieť v kresle premiéra a rozhodovať o nich," konštatoval Peksa.



Zároveň upozornil na graf, podľa ktorého Babiš od júna 2012 do decembra 2018 získal cez eurodotácie 11,3 miliardy českých korún, čiže okolo 426 miliónov eur.







spravodajca TASR Jaromír Novak