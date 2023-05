Poslanci EP kritizujú slovenské návrhy zákonov o transrodových osobách

Brusel 5. mája (TASR) - Skupina poslancov z rôznych politických skupín v Európskom parlamente (EP) zaslala list Národnej rade SR, v ktorom kritizuje návrhy zákonov ohrozujúce práva transrodových osôb na Slovensku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Skupina Europoslanci za sexuálne a reprodukčné práva (MEPs for SRR) tieto práva vníma ako základ pre trvalo udržateľný sociálny a ľudský rozvoj a dosiahnutie rodovej rovnosti. List, ktorý má TASR k dispozícii, bol koncipovaný 27. apríla a je adresovaný predsedovi NR SR a poslancom.



"Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad niekoľkými návrhmi zákonov, o ktorých práve rokujete v Národnej rade," uvádza sa v liste. Zmieňuje zákon o rodnom čísle, návrh zákona na pomoc tehotným ženám či zákon o pohrebníctve.



MEPs for SRR upozornila, že zákony a opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo obmedzujú základné ľudské práva, sú v rozpore s hodnotami a zásadami uvedenými v zmluvách o EÚ aj v Charte základných práv EÚ.



"Sme znepokojení návrhom zákona o rodnom čísle, ktorý prešiel v prvom čítaní 87 hlasmi. De facto zakazuje zákonnú premenu transrodových osôb a bude mať negatívny dopad na ich životy," zdôraznili europoslanci. Pripomenuli, že tento "urážlivý" návrh prichádza iba šesť mesiacov po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave.



V liste sa uvádza, že namiesto navrhovania zákonov, ktoré by účinne zaručovali práva a ochranu osôb LGBTQI+, uvedený návrh predstavuje regresiu v oblasti ľudských práv.



Skupinu europoslancov znepokojujú aj návrhy na obmedzenie práva na legálny a bezpečný potrat.



"Opakovane sme vyzývali Slovensko, aby odstránilo všetky prekážky v prístupe k bezpečným a legálnym interrupciám ... . Namiesto toho musia ženy na Slovensku každých šesť mesiacov čeliť hrozbe straty svojich práv," uvádza sa v liste.



List podpísalo 11 europoslancov z troch politických frakcií a siedmych krajín: Olivier Chastel (Belgicko), Karen Melchiorová (Dánsko), Gwendoline Delbosová-Corfieldová, Irene Tolleretová (Francúzsko), Sophie in ‘t Veldová, Samira Rafaelová (Holandsko), Fred Matič (Chorvátsko), Martin Hojsík, Michal Šimečka, Michal Wiezik (Slovensko) a Malin Björková (Švédsko).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)