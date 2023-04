Poslanci EP odobrili rokovania s členskými štátmi o azylovej politike

Brusel/Štrasburg 20. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili začatie rozhovorov s členskými krajinami EÚ o niekoľkých predpisoch týkajúcich sa migrácie a azylovej politiky. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za rozhodnutie začať rokovania o tomto novom nariadení zahlasovalo 419 poslancov, 126 bolo proti a 30 sa zdržalo hlasovania. Za zriadenie centralizovanej databázy pre informácie o odsúdeniach (ECRIS-TCN) sa vyslovilo 431 poslancov, 121 proti a 25 sa zdržalo hlasovania.



Tieto pravidlá sa na hraniciach EÚ budú uplatňovať voči osobám, ktoré nespĺňajú podmienky vstupu do žiadneho členského štátu EÚ. Zahŕňajú identifikáciu, odoberanie odtlačkov prstov, bezpečnostné kontroly a predbežné posúdenie zdravia a zraniteľnosti.



Poslanci cez pozmeňujúce a doplňujúce návrhy doplnili nezávislý mechanizmus monitorovania základných práv, ktorý by overoval aj hraničný dozor s cieľom zabezpečiť, aby sa nahlasovali a vyšetrovali možné prípady vracania utečencov.



V nariadení sa stanovuje, ako budú EÚ a jej členské štáty konať spoločne pri riadení azylu a migrácie. Stanovujú sa v ňom vylepšené kritériá na určenie zodpovednosti členských štátov za spracovanie žiadosti o azyl (Dublinské kritériá) a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti. Zahŕňa záväzný mechanizmus solidarity na pomoc krajinám, ktoré čelia migračnému tlaku a pomoc pri pátracích a záchranných operáciách na mori.



Schválené nariadenie o krízových situáciách sa zameriava na náhle hromadné príchody štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré vedú ku krízovej situácii v konkrétnom členskom štáte. Takáto situácia by na základe posúdenia Európskej komisie zahŕňala povinné premiestnenie utečencov a výnimky z preverovacích a azylových konaní.



Poslanci schválili aj mandát na rokovanie o navrhovaných zmenách súčasnej smernice o osobách s dlhodobým pobytom. K zmenám patrí urýchlenie udeľovania dlhodobých povolení EÚ po troch rokoch legálneho pobytu a možnosť integrovať osoby s postavením dočasnej ochrany. Osoby s dlhodobým pobytom v EÚ by sa mohli presťahovať do inej krajiny EÚ bez dodatočných pracovných obmedzení a ich nezaopatrené deti by mali automaticky rovnaký štatút.



Po schválení uvedených opatrení v pléne EP môžu europoslanci začať rokovania o konečnej forme týchto legislatívnych textov s členskými krajinami (Rada EÚ).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)