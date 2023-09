Europoslanci prijali pozíciu k zníženiu znečistenia vôd

Štrasburg 12. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok prijal pozíciu k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd a zlepšeniu noriem kvality vody v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci chcú pravidelne aktualizované kontrolné zoznamy EÚ, ktoré budú obsahovať názvy látok predstavujúcich významné riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie na základe vedeckých dôkazov.



Takisto chcú, aby sa do zoznamov látok znečisťujúcich podzemnú aj povrchovú vodu pridala podskupina PFAS (perfluóralkylované a polyfluóralkylované látky, známe aj ako "večné chemikálie") a ich celkový obsah (maximálna koncentrácia PFAS). Niekoľko ďalších látok vrátane mikroplastov a mikroorganizmov rezistentných voči antimikrobiálnym látkam by sa po zavedení vhodných metód monitorovania tiež malo doplniť do týchto zoznamov.



Správa obsahuje aj prísnejšie normy pre niekoľko pesticídov (vrátane glyfozátu a atrazínu) a liečiv.



Výrobcovia, ktorí predávajú výrobky obsahujúce znečisťujúce chemické látky, by mali spolufinancovať náklady na monitorovanie, čo v súčasnosti robia len členské štáty.



Za správu hlasovalo 495 poslancov, 12 bolo proti a 124 sa zdržalo hlasovania. Prijatie pozície k tejto otázke znamená, že europoslanci sú pripravení začať rokovania o konečnej podobe právnych predpisov s členskými krajinami (Rada EÚ).



V súlade s ambíciou Európskej zelenej dohody o nulovom znečistení eurokomisia vlani v októbri predložila návrh na revíziu zoznamov látok znečisťujúcich povrchovú vodu a podzemnú vodu. Novými právnymi predpismi sa aktualizuje rámcová smernica o vode, smernica o podzemných vodách a smernica o environmentálnych normách kvality (smernica o povrchových vodách).



