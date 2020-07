Poslanci EP sa vyslovili za vytvorenie európskej zdravotnej únie

Brusel 10. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v piatok v Bruseli zdôraznili potrebu poučiť sa z koronakrízy a zapojiť sa do oveľa silnejšej spolupráce v oblasti zdravia s cieľom vytvoriť stratégiu pre európsku zdravotnú úniu. Poslanci schválili aj dočasnú výnimku z určitých pravidiel pre klinické skúšky. Cieľom je urýchliť vývoj, schvaľovanie a sprístupnenie bezpečných vakcín proti Covid-19.



Za uznesenie o budúcej stratégii EÚ v oblasti verejného zdravia sa vyslovilo 526 poslancov, 105 hlasovalo proti a 50 sa zdržalo hlasovania. Dočasné výnimky pre klinické skúšky prostredníctvom naliehavého postupu odobrilo 505 zákonodarcov, 67 bolo proti a 109 sa zdržalo hlasovania.



EP prvým uznesením stanovil zásady budúcej stratégie EÚ v oblasti verejného zdravia po období nákazy Covid-19.



Táto stratégia by mala zahŕňať spoločné minimálne štandardy pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť, založené na nevyhnutných záťažových testoch národných systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom identifikovať slabé stránky a overiť, či sú pripravené na možný návrat pandémie nového koronavírusu.



Uznesenie EP požaduje rýchle vytvorenie európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, ktorý by reagoval na všetky typy zdravotných kríz prostredníctvom lepšej koordinácie a riadenia strategickej rezervy liekov a lekárskeho vybavenia. Budúca farmaceutická stratégia EÚ musí obsahovať opatrenia na okamžité sprístupnenie základných liekov všade v Európe.



Poslanci privítali nový program Európskej komisie EU4Health v oblasti zdravotníctva vo výške 9,4 miliardy eur. Odkázali, že sú potrebné dlhodobé investície a záväzky do oblasti zdravia, a požiadali o zriadenie osobitného fondu EÚ na zlepšenie infraštruktúry nemocníc a zdravotníckych služieb. Zároveň sa vyslovili za posilnenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskej agentúry pre lieky (EMA).



Podľa stanoviska EP pokračujúce šírenie pandémie koronavírusu vyvoláva potrebu zaistiť prístup všetkých ľudí na celom svete k budúcim vakcínam a liekom proti Covid-19 hneď, ako budú k dispozícii.



Europoslanci súhlasili s návrhom eurokomisie zaviesť dočasné a prísne výnimky z určitých pravidiel pre klinické skúšky na nové možné vakcíny proti Covid-19, čím došlo k odklonu od ustanovení smernice o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) pre klinické skúšky vakcín. Výnimky, ktorých cieľom je predísť výraznému oneskoreniu vo vývoji vakcín a zákrokom na záchranu životov, by mali platiť iba počas trvania koronakrízy.



Spravodajca TASR Jaromír Novak