Poslanci EP si November 89 pripomenuli v Štrasburgu Svätou omšou

Brusel/Štrasburg 26. novembra (TASR) - Tridsiate výročie Nežnej revolúcie si sériou podujatí pripomínajú poslanci Európskeho parlamentu aj na prebiehajúcej plenárnej schôdzi tejto inštitúcie v Štrasburgu.



V pondelok večer europarlament venoval výročiu dôležitému pre Slovákov a Čechov osobitný bod, v rámci ktorého vystúpili aj slovenskí europoslanci. Zasadila sa o to spoločná slovensko-česká delegácia pri Európskej ľudovej strane (EPP), ktorú zo slovenskej strany vedie Ivan Štefanec (KDH) a z českej Luděk Niedermayer (TOP 09).



Ivan Štefanec (KDH) zdôraznil, že komunistická ideológia bola od začiatku zločinná a musíme si pripomínať všetky jej obete. Robert Hajšel (nominant Smer-SD) pripomenul, že sloboda podnikania, prejavu, cestovania a slobodné voľby sú výdobytkom Nežnej revolúcie a demokratických zmien, ktoré skoncovali s predošlou totalitou. Zároveň však upozornil, že nie všetky očakávania ľudí sa podarilo naplniť, keď mnohí stratili prácu či kúpyschopnosť a ani v súčasnosti dôstojné bývanie nie je samozrejmosťou pre všetkých. Porevolučné straty ilúzii sa týkajú najmä zdražovania, prepúšťania ľudí z práce a výpredaja národných strategických podnikov.



V utorok Štefanec ako vedúci slovenskej delegácie pri EPP v europarlamente spolu so svojou českou straníckou kolegyňou Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL) pripravil v štrasburskej katedrále slávnostnú Svätú omšu a diskusiu o náboženskej slobode.



"Som rád, že sme sa spojili s našimi českými priateľmi a toto významné výročie si pripomenieme spoločne. Je to symbolické, že dva národy, ktoré spoločne porazili totalitný režim, sa v zjednotenej Európe opäť spojili. Je pre nás cťou, že môžeme za slobodu poďakovať v štrasburskej katedrále Svätou omšou, ktorú budú spoločne celebrovať Zdeněk Weisserbauer, pomocný biskup pražský a otec Ivan Ružička, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska," uviedol Štefanec.



Organizátori pripomenuli, že v rámci série podujatí o náboženskej slobode vystúpia aj také osobnosti ako prvá podpredsedníčka Európskeho parlamentu Mairead McGuinessová, generálny sekretár Komisie biskupských konferencií v Európskej únii Manuel Enrique Barrios Prieto, viacerí europoslanci z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a duchovní.