Europoslanci kritizovali Grécko pre ohrozovanie zásad právneho štátu

Brusel/Štrasburg 7. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu upozornil na niekoľko znepokojujúcich udalostí v Grécku, ktoré podľa europoslancov ohrozujú zásady právneho štátu a preto vyzvali Európsku komisiu, aby konala. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 330 poslancov, 254 bolo proti a 26 sa hlasovania zdržalo, vyjadruje obavy z vážneho ohrozenia demokracie, právneho štátu a základných práv v Grécku.



V oblasti plurality médií a bezpečnosti novinárov europoslanci poukázali na nedostatočný pokrok vo vyšetrovaní vraždy novinára Giorgiosa Karaivaza z apríla 2021. Upozornili, že novinári sú vystavení fyzickým hrozbám a verbálnym útokom a to aj zo strany vysokopostavených politikov, ich prácu a súkromie ohrozuje špionážny softvér a zastrašujúce súdne spory priamo z okolia predsedu vlády.



Parlament vyjadril obavy aj o nezávislosť národného audiovizuálneho regulačného úradu, skritizoval koncentrovanie médií v rukách oligarchov i rozdeľovanie štátnych dotácií.



Europoslanci rovnako odsúdili zneužitie "hrozieb národnej bezpečnosti" na odpočúvanie politických oponentov vrátane poslancov EP. V reakcii na kauzu "Predatorgate" poslanci vyzvali na jej účinné vyšetrovanie s pomocou Europolu. V tejto súvislosti požadujú zrušenie legislatívy, ktorá zaradila spravodajskú službu pod priamu kontrolu predsedu vlády.



Parlament poukázal aj na nadmerné používanie sily zo strany polície a nedostatočnú kvalitu vyšetrovaní a súdnych rozhodnutí, údajnú korupciu, dĺžku súdnych konaní a možné konflikty záujmov vrátane infiltrácie organizovaného zločinu do policajných štruktúr.



Europoslancov znepokojuje aj zaobchádzanie s migrantmi a ich systematické vytláčanie za hranice, útoky na občiansku spoločnosť, najmä očierňujúce kampane a súdne obťažovanie aktivistov za ľudské práva.



V neposlednom rade europoslanci upozornili na nedostatok politickej nestrannosti v parlamentnom vyšetrovaní havárie vlaku, ktorá si vo februári 2023 vyžiadala desiatky mŕtvych, a sú znepokojení odmietnutím provládnej parlamentnej väčšiny vyšetrovať dvoch bývalých ministrov dopravy, ako to požaduje Európska prokuratúra (EPPO).





(spravodajca TASR Jaromír Novak)