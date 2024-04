Europoslanci sú za cezhraničné vyšetrovanie dopravných priestupkov

Štrasburg 24. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu vyslovili za posilnenie spolupráce členských štátov EÚ pri cezhraničnom vyšetrovaní dopravných priestupkov, aby pomohli predchádzať bezohľadnej jazde v zahraničí. Informuje o tom spravodajca TASR.



Europoslanci aktualizovali pravidlá tak, aby prinútili krajiny EÚ k väčšej spolupráci a vzájomnej pomoci pri hľadaní vodiča zodpovedného za dopravný priestupok. Približne 40 percent cezhraničných dopravných priestupkov totiž zostáva v súčasnosti nepotrestaných. Za nové pravidlá zahlasovalo 570 poslancov, 36 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.



Nové pravidlá ukladajú vnútroštátnym orgánom povinnosť odpovedať na žiadosť inej krajiny EÚ bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov po zhromaždení potrebných informácií.



Okrem toho na žiadosť členského štátu, v ktorom k priestupku došlo, môže krajina pobytu páchateľa v EÚ prevziať výber pokút za cestnú premávku, ak ich výška presahuje 70 eur a nebola zaplatená po vyčerpaní všetkých zákonných možností.



Aktualizovanými pravidlami sa rozšíri aj zoznam dopravných priestupkov, ktorých sa dopúšťajú vodiči nerezidenti a ktoré vedú k cezhraničnej pomoci, prípadne až k pokute. Okrem prekročenia rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu alebo nezastavenia na červenú zákonodarcovia EÚ pridali do zoznamu priestupkov nebezpečné parkovanie, nebezpečné predbiehanie, prejazd cez plnú čiaru či zrazenie účastníka cestnej premávky a útek z miesta činu.



Krajina EÚ, v ktorej došlo k dopravnému priestupku, bude mať k dispozícii 11 mesiacov od dátumu priestupku na vydanie oznámenia o udalosti. Obsahovať musí čas a okolnosti priestupku, ako aj informácie o tom, ako sa proti pokute odvolať.



Europoslanci presadili, aby súkromné subjekty mali zakázané pomáhať krajinám EÚ pri vyberaní dopravných pokút od zahraničných vodičov.



Európska komisia dostala za úlohu vytvoriť online portál, ktorý bude okrem iných informácií obsahovať aj zoznam pravidiel, možnosti odvolania a informácie o pokutách za priestupky v rámci cestnej premávky.



Po tom, ako nové pravidlá schváli aj Rada EÚ (členské štáty), budú mať krajiny EÚ 30 mesiacov na to, aby sa pripravili na ich prevedenie do svojho národného práva.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)