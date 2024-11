Poslanci EP súhlasia s odkladom výkonu nariadenia EÚ o odlesňovaní

Brusel 14. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli odobrili návrh Európskej komisie odložiť dátum uplatňovania nariadenia EÚ o odlesňovaní o jeden rok. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Komisia zohľadnila obavy členských štátov EÚ, krajín mimo Únie, obchodníkov a prevádzkovateľov, že nebudú schopní plne dodržiavať nové pravidlá, ak sa začnú uplatňovať podľa pôvodného plánu od konca roka 2024, a navrhla odklad ich vykonávania o rok.



Nový zákon EÚ o odlesňovaní má zabezpečiť, že výrobky predávané v Únii nepochádzajú z odlesnenej pôdy. Cieľom je bojovať proti zmene klímy a strate biodiverzity tým, že sa zabráni odlesňovaniu súvisiacemu so spotrebou výrobkov z hovädzieho dobytka, kakaa, kávy, palmového oleja, sóje, dreva, gumy, dreveného uhlia a tlačeného papiera v EÚ.



Poslanci sa na plenárnom zasadnutí v októbri dohodli, že sa budú návrhom eurokomisie zaoberať v rámci naliehavého postupu. K hlasovaniu prikročili vo štvrtok a za odklad platnosti nariadenia o odlesňovaní sa vyslovilo 371 poslancov, 240 bolo proti a 30 sa zdržalo hlasovania.



Europarlament tým podporil snahy, aby veľkí hráči na tomto trhu a obchodníci začali dodržiavať povinnosti vyplývajúce z nariadenia až od 30. decembra 2025. Odklad sa týka aj mikropodnikov a malých podnikov, ktoré majú čas sa pripraviť na nové pravidlá do 30. júna 2026.



Dodatočný čas by mal pomôcť operátorom na celom svete lepšie sa prispôsobiť a hladko implementovať pravidlá bez snáh o podkopávanie cieľov nového zákona.



Parlament prijal aj ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy presadené cez politické skupiny vrátane vytvorenia novej kategórie krajín, ktoré nepredstavujú "žiadne riziko" odlesňovania popri už existujúcich troch kategóriách "nízkeho", "štandardného" a "vysokého" rizika. Bezrizikové krajiny, definované ako tie, ktoré majú stabilný alebo rastúci rozvoj lesných plôch, by čelili menej prísnym požiadavkám.



Komisia plánuje dokončiť systém hodnotenia krajín do 30. júna 2025.



Po štvrtkovom hlasovaní v EP musia navrhované zmeny schváliť ministri členských štátov (Rada EÚ) aj europarlament, následne bude nariadenie zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.



Europarlament pripomenul, že podľa odhadov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa v rokoch 1990 až 2020 v dôsledku odlesňovania stratilo 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako celá EÚ, pričom Únia sa podieľala na približne desiatich percentách celosvetového odlesňovania.