Poslanci EP upozornili na ťažký údel ukrajinských žien po útoku Ruska

Na snímke zo 6. marca 2022 príslušníci územnej obrany ukrajinskej armády držia kvet ruže počas sobáša svojich kolegov Lesie Ivaščenkovej a Valerija Fylymonova na kontrolnom stanovišti v Kyjeve počas jedenásteho dňa ruskej invázie na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Štrasburg 8. marca (TASR) - V utorok, keď si svet pripomína Medzinárodný deň žien (MDŽ), v sídle Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu vystúpila ukrajinská spisovateľka a aktivistka Oksana Zabužková, ktorá hovorila o ťažkej situácii svojich spoluobčanov vo vojne rozpútanej Ruskou federáciou.Zabužková, ktorá po vypuknutí vojny odišla z Ukrajiny len s príručnou batožinou, pred poslancami zdôraznila, že vo svojich knihách je zvyknutá dávať ženám priestor a bojovať za ich práva, avšak teraz sa po prvýkrát musí zastať práva žien na samotný život.uviedla spisovateľka.Mnoho životov by sa podľa nej dalo zachrániť, keby sa EÚ a Spojené štátypred ôsmimi rokmi, keď Rusi anektovali Krym.povedala Zabužková.Ešte pred prejavom Zabužkovej predsedníčka EP Roberta Metsolová uviedla, že v tento deň sa nedá použiť slovo. Aj preto, lebo svet vidí, ako na Ukrajine ženy vzdorujú agresorovi a bojujú so zbraňou v ruke.uviedla šéfka EP.Zástupcovia politických skupín v EP v reakcii na Zabužkovej prejav ocenili odvahu Ukrajincov brániacich nielen svoju krajinu, ale aj hodnoty EÚ. Zdôraznili tiež, že ženy a dievčatá patria vo vojne medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a ocenili i ruské a bieloruské ženy, ktoré odvážne demonštrujú v uliciach proti vojne na Ukrajine.Oksana Zabužková sa narodila v Lucku na Ukrajine v roku 1960. Jej román Terénny výskum ukrajinského sexu, preložený do šestnástich jazykov, ju v roku 1996 preslávil na medzinárodnej literárnej scéne. Vydala 18 ďalších kníh, vrátane oceňovaného románu Múzeum opustených tajomstiev (2009).