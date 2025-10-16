< sekcia Zahraničie
Poslanci EP vybrali troch finalistov na Sacharovovu cenu za rok 2025
Konferencia predsedov tvorená predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a lídrami politických skupín a spoločne vyberie spomedzi finalistov tohtoročného laureáta ceny.
Autor TASR
Brusel 16. októbra (TASR) - Členovia výborov Európskeho parlamentu pre zahraničné veci (AFET) a rozvoj (DEVE) vo štvrtok vybrali troch finalistov Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2025. Sú to novinár a esejista Andrzej Poczobut, novinári a humanitárni pracovníci v konfliktných zónach a srbskí študenti, ktorí iniciovali rozsiahle protesty v krajine. TASR o tom informuje podľa správy europarlamentu.
Andrzej Poczobut je známy kritik režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a symbolická osobnosť boja za slobodu a demokraciu v tejto krajine. Opakovane ho zadržali a v roku 2021 odsúdili na osem rokov v trestaneckej kolónii za „úmyselné podnecovanie nepriateľstva a nenávisti na národnostnom, náboženskom a sociálnom základe“.
Reportéri a humanitárni pracovníci v konfliktných zónach reprezentujú organizácie ako Palestínsky Červený polmesiac, Agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom či Združenie palestínskych novinárov. Tieto organizácie a jednotlivci sa snažia šíriť povedomie o kritickej situácii v oblasti ľudských práv v Pásme Gazy, uvádza EP.
Trojicu uzatvárajú srbskí študenti, ktorí iniciovali celonárodné protesty po zrútení strechy železničnej stanice v meste Nový Sad. Zahynulo 16 obetí a podľa protestujúcich sa to stalo pre korupciu a zanedbávanie infraštruktúry.
Konferencia predsedov tvorená predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a lídrami politických skupín a spoločne vyberie spomedzi finalistov tohtoročného laureáta ceny. Ich rozhodnutie bude oznámené v Štrasburgu počas plenárneho zasadnutia 22. októbra 2025.
Slávnostné odovzdávanie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia sa uskutoční v utorok 16. decembra 2025 v Štrasburgu. Výhra je spojená s finančnou odmenou vo výške 50.000 eur.
EP od roku 1988 každoročne udeľuje Sacharovovu cenu jednotlivcom či organizáciám, ktoré bránia ľudské práva a základné slobody, dohliadajú na dodržiavanie práv menšín a bojujú za dodržiavanie medzinárodného práva, demokracie a právneho štátu.
Nominácie predkladajú politické skupiny, prípadne najmenej poslancov EP. Minulý rok získali toto ocenenie venezuelskí opoziční lídri.
Cena dostala pomenovanie podľa sovietskeho fyzika Andreja Sacharova, jedného z hlavných tvorcov sovietskej vodíkovej bomby. Neskôr sa stal kritikom zbrojenia a porušovania ľudských práv v ZSSR.
