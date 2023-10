Europoslanci vypočuli Hoekstru a Šefčoviča kvôli klimatickej agende EÚ

Brusel/Štrasburg 3. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v pondelok večer vypočuli Wopkeho Hoekstru z Holandska, dezignovaného eurokomisára pre oblasť klímy a v utorok doobeda Maroša Šefčoviča. Podpredseda Európskej komisie (EK) sa stal výkonným podpredsedom pre európsku zelenú dohodu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Hoekstra aj Šefčovič boli do funkcií vymenovaní po odchode eurokomisára Fransa Timmermansa, ktorý kandiduje v parlamentných voľbách v Holandsku.



Hoekstra vyjadril nádej, že sa v prvom štvrťroku 2024 podarí zaistiť uzavretie rokovaní, ktoré podporia ambiciózne klimatické ciele EÚ do roku 2040. Zdôraznil aj význam postupného vyraďovania fosílnych palív a dotácií na fosílne palivá. "Čím skôr sa fosílne palivá stanú históriou, tým lepšie, pretože sú kontraproduktívne pre energetickú transformáciu EÚ," vysvetlil.



Šefčovič sa chce zamerať na tri hlavné úlohy: získať podporu občanov pre zelenú dohodu, doviesť do praxe všetky prerokúvané návrhy a zabezpečiť výkon tých častí zelenej agendy, v ktorých sa už dosiahla dohoda.



Spresnil, že on a Hoekstra sa "podelia" o klimatickú agendu EÚ, pričom holandský eurokomisár sa bude venovať externej dimenzii tejto oblasti.



Slovenský eurokomisár čelil širokej sérii otázok, vrátane výsledku parlamentných volieb na Slovensku. Podľa neho išlo o doteraz najpolarizovanejšie voľby a zároveň europoslancov ubezpečil, že sú dostatočné záruky, že Slovensko zostane aj naďalej proeurópsky orientované. Ako člen EK podporuje sankcie EÚ proti Rusku a pomoc poskytovanú Ukrajine.



Šefčovič musel odpovedať aj na otázky o prínosoch a dopadoch zelenej dohody, o diverzifikácii dovozu plynu a cenách za energie v Európe, o význame jadrovej energetiky, ochrane biodiverzity, ekologických palivá v leteckej doprave a zelenej mobilite a podobne.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)