Poslanci EP vyzvali Kosovo a Srbsko, aby normalizovali vzájomné vzťahy

Brusel/Štrasburg 10. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu vyzvali Srbsko a Kosovo, aby obnovili dialóg o normalizácii vzájomných vzťahov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Správa o Srbsku, za ktorú hlasovalo 508 poslancov, 76 bolo proti a 37 sa zdržalo, upozorňuje, že prístupové rokovania s Belehradom by mali pokročiť len vtedy, ak sa krajina zosúladí so sankciami EÚ voči Rusku a dosiahne významný pokrok v reformách. Konkrétne sa uvádza oblasť právneho štátu a základných práv, fungovania demokratických inštitúcií a záväzku k spoločným európskym právam a hodnotám.



Poslanci zdôraznili najmä zosúladenia Srbska so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ v prípade ruskej vojny proti Ukrajine.



EÚ je hlavným politickým a hospodárskym partnerom Srbska a najväčším darcom. Europoslanci sa však obávajú, že pokles verejnej podpory členstva Srbska v EÚ spôsobila dlhodobá protieurópska a proruská rétorika vo vládou kontrolovaných médiách.



Ak bude pokračovať podpora protidemokratickej politiky, poslanci chcú, aby EÚ prehodnotila finančnú pomoc Srbsku. Vyzvali Európsku komisiu, aby zabezpečila, že všetky výdavky EÚ budú v súlade so strategickými cieľmi a záujmami Únie.



V druhej správe, o Kosove, poslanci ocenili výsledky v boji proti korupcii, ale žiadajú zlepšenia v súdnictve. Správa odobrilo 452 poslancov, 87 bolo proti a 76 sa zdržalo. Víta žiadosť Kosova o členstvo v EÚ a uzavretie dohody, ktorá Kosovčanom prinesie liberalizáciu vízového režimu.



Poslanci zároveň zdôraznili, že tempo prístupového procesu bude závisieť od pokroku v oblasti právneho štátu, základných práv a zlepšenia právneho poriadku krajiny.



Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že iniciatívy na zapojenie srbskej komunity do štruktúr Kosova sú stále veľmi obmedzené a vyzvali kosovskú vládu a zástupcov kosovských Srbov, aby prekonali existujúce rozdiely medzi komunitami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)