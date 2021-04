Europoslanci žiadajú bezplatné testy na koronavírus

Brusel 28. apríla (TASR) - Viacerí poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali na stredajšom zasadnutí na spravodlivý prístup k tzv. európskemu zelenému pasu, zahŕňajúci bezplatné alebo cenovo dostupné testovanie na nový koronavírus. Informovali o tom agentúry DPA a APA.



Občania krajín EÚ nesmú za slobodu cestovania platiť, uviedla holandská liberálna europoslankyňa Sophie in 't Veldová v Bruseli. Predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), Španiel Juan Fernando López Aguilar, kritizoval, že v niektorých štátoch sú testy na koronavírus také drahé, že si ich ľudia nemôžu dovoliť.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders poznamenal, že otázky možného vrátenia poplatkov za testy spadajú do kompetencie jednotlivých členských štátov. Súhlasil však s tým, že certifikáty, ktoré majú v budúcnosti uľahčiť cestovanie, musia byť bezplatné a testy dostupné. Mali by byť tiež flexibilné a zohľadňovať najnovšie vedecké poznatky, doplnil.



Rada EÚ a členské štáty sú si skutočne isté, že náklady na testy musia znížiť alebo zrušiť, aby sloboda cestovania platila pre všetkých občanov krajín EÚ, zdôraznila v mene portugalského predsedníctva v Rade EÚ portugalská tajomníčka pre európske záležitosti Ana Paula Zacariasová.



Poslanci EP hovorili i o ochrane údajov zhromažďovaných v zelených pasoch. Osobné dáta občanov by podľa Lópeza Aguilara v nijakom prípade nemali byť uložené v centrálnej databáze a používané niekde inde.



Europoslanci budú o digitálnom preukaze, ktorý by mal obsahovať informácie o tom, či bola príslušná osoba testovaná na nový koronavírus, prekonala ochorenie COVID-19, alebo bola zaočkovaná, hlasovať v stredu večer. K dispozícii by mal byť od júna, odkedy by ho mali uznávať všetky členské štáty, a jeho platnosť by zatiaľ trvala jeden rok. Priniesol by jednotnejšie cestovné pravidlá pre všetky štáty EÚ.