Poslanci EP žiadajú von der Leyenovú, aby prešetrila kroky Reyndersa

Brusel 6. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) naliehajú na predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby preverila kroky, ktoré vo funkcii urobil doterajší belgický eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders. Reagovali tak na skutočnosť, že v Belgicku ho vyšetruje polícia pre podozrenie z účasti na praní špinavých peňazí. Na piatkovú správu týždenníka Politico upozornil spravodajca TASR.



Viaceré belgické médiá v stredu uviedli, že Reynders, ktorý politicky patrí do rodiny európskych liberálov, je vyšetrovaný belgickou políciou pre podozrenia, že bol zapojený do prípadu týkajúceho sa Národnej lotérie, kde údajne došlo k praniu špinavých peňazí. Polícia už prehľadala dva jeho domy. Vyšetrovatelia zatiaľ voči nemu nevzniesli obvinenia.



Politico tvrdí, že nemecký europoslanec z frakcie Zelených Daniel Freund sa vo štvrtok (5. 12.) písomne obrátil na generálnu tajomníčku EK Ilze Juhansoneovú s otázkou, či von der Leyenová vie o prebiehajúcom vyšetrovaní a kedy sa o ňom dozvedela. Freund sa zároveň pýta, či sa niektoré z obvinení týkajú aj povinností, ktoré mal Reynders v exekutíve EÚ, alebo jeho bývalých spolupracovníkov.



Poľskí europoslanci zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) Mariusz Kamiňski a Maciej Wasik vo štvrtok iniciovali list, ktorí začali šíriť medzi poslancami EP, a v ktorom von der Leyenovú vyzývajú, aby aj eurokomisia začala s vyšetrovaním Reyndersa.



V liste, na ktorý sa odvoláva Politico, sa uvádza, že vyšetrovanie belgických úradov "vrhá veľký tieň na serióznosť Európskej komisie a tiež na dôveryhodnosť Európskeho parlamentu". Poukazujú na to, že Reynders už v roku 2019, keď prišiel na vypočúvanie do výborov EP ako nominant na eurokomisára, čelil podobným obvineniam. Belgická prokuratúra upustila od začatia vyšetrovania iba pár dní predtým. Reynders vtedy europoslancom povedal, že príslušné vyšetrovanie bolo zrušené a prípad sa ho netýka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)