Poslanci EP zo strany Fidesz schválili správu o sankciách voči Rusku

Budapešť/Brusel 1. marca (TASR) - Aj poslanci Európskeho parlamentu (EP) z maďarskej vládnej strany Fidesz schválili v utorok v EP správu o sankciách voči Rusku, vrátané tých, ktoré sa týkajú zastavenia projektu rozširovania atómovej elektrárne v Paksi či sankcií voči budapeštianskej pobočke Medzinárodnej investičnej banky, ktorú maďarská opozícia označuje za "ruskú špionážnu banku". Upozornil na to na Facebooku europoslanec za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi.



Na mimoriadnej tlačovej besede v Bruseli Ujhelyi podľa spravodajského servera Index.hu povedal, že sankcie sa týkajú z maďarského hľadiska až troch dôležitých oblastí.



Európsky parlament členské krajiny vyzval, aby ukončili všetky formy spolupráce s ruskom v nukleárnej oblasti a zakázali pôsobenie uvedenej banky (Medzinárodná investičná banka) na území Únie. EP takisto žiada aj prehodnotenie a odvolanie zvýhodnených povolení na pobyt na území EÚ pre bohatých ruských občanoch - najmä v prípade tých osôb a firiem, ktoré figurujú na sankčnom zozname.



Maďarsko zaviedlo v roku 2013 štátne dlhopisy, ktoré umožnili ich zahraničným držiteľom usadiť sa aj s rodinami na území Maďarska a voľne sa tak pohybovať po celom území EÚ. Túto možnosť do roku 2017, kedy predaj dlhopisov pozastavili, využilo zhruba 20.000 cudzincov.



Maďarský ministerský predseda Viktor Orbán v nedeľu opakovane potvrdil, že jeho krajina podporí všetky sankcie, ktoré členské krajiny EÚ voči Rusku prijmú. Zdôraznil však, že zo sankcií treba vynechať projekt rozšírenia atómovej elektrárne v meste Paksi, pretože na to doplatia Maďari.



"Kým ja budem premiérom, sankcie neohrozia bezpečnosť dodávok energií, maďarsko-ruské vzťahy a ani znižovanie režijných nákladov maďarských domácností," zdôraznil vtedy Orbán.