Poslanci Kosova ani po 30 raz nezvolili predsedu parlamentu

Priština 11. júna (TASR) - Poslancom Kosova sa ani po 30-krát nepodarilo ustanoviť nový parlament zvolením predsedu. V Kosove tak naďalej pretrváva patová situácia, keďže od februárových parlamentných volieb nemá plne funkčný parlament ani vládu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Parlamentné voľby sa konali 9. februára a ich víťazom sa stalo ľavicové Hnutie za sebaurčenie úradujúceho premiéra Albina Kurtiho, ktorému v 120-člennom parlamente pripadlo 48 kresiel. Nedosiahlo tak požadovanú väčšinu - 61 mandátov - potrebnú na zvolenie predsedu parlamentu a zostavenie vlády.



Hnutie za sebaurčenie trvá na nominácii svojej kandidátky a bývalej ministerky spravodlivosti Albuleny Haxhiuovej na post predsedníčky parlamentu. Opozičné strany, ktoré vnímajú Haxhiuovú ako kontroverznú voľbu, však odmietli hlasovať a hnutie nedokázalo získať potrebných minimálnych 61 hlasov.



„Tak potom je schôdza odročená a uvidíme sa v piatok,“ povedal Avni Dehari, ktorý dočasne predsedá parlamentu ako najstarší poslanec.



Podľa parlamentných pravidiel nie je možné považovať parlament za inaugurovaný bez predsedu a bez inaugurácie nie je možné zložiť novú vládu.



Poslancom sa vo štvrtok nepodarilo dohodnúť na návrhu Hnutia za sebaurčenie na tajné hlasovanie a pre nedostatočný počet prítomných poslancov bolo zasadnutie prerušené. Právny rámec Kosova ukladá parlamentu povinnosť schádzať sa každých 48 hodín až do jeho inaugurácie.



Mimoza Kusariová-Lilaová z Kurtiho hnutia uviedla, že problémom nie je konkrétna kandidátka na predsedníčku, ale právo hnutia vybrať si predsedu, ktoré podľa nej spochybňujú opozičné strany. „Nejde o meno, ide o princíp,“ dodala.



Predseda vedúcej opozičnej strany Demokratická strana Kosova (PDK) Memli Krasniqi vyhlásil, že Hnutie za sebaurčenie „dnes prejavila extrémnu inštitucionálnu nezodpovednosť“. „Tvrdohlavosť Hnutia za sebaurčenie nás priviedla do tejto situácie,“ dodal.



Lumir Abdixhiku, líder Demokratickej ligy Kosova (LDK), navrhol vytvorenie inkluzívnej a prechodnej vlády národnej jednoty na vyriešenie situácie. „Navrhol som to, pretože štát je zablokovaný. Pretože neexistuje funkčné zhromaždenie. Pretože neexistuje funkčná vláda. Lebo neexistuje legitímne zastúpenie,“ objasnil.



AFP píše, že podľa organizácií občianskej spoločnosti by súčasná patová situácia mohla byť pre Kosovo nákladná a mohla by ho zatiahnuť do ešte hlbšej krízy. Organizácie dodali, že tento spor oddialil ratifikáciu dohôd o pomoci zo strany Európskej únie, čím Kosovo pripravuje o prístup k pôžičkám a grantom v hodnote 882,6 milióna eur.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Väčšina západných krajín uznáva jeho zvrchovanosť. Srbsko a jeho spojenci - napr. Rusko a Čína - tento krok neakceptovali.