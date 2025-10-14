Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael: Poslanci, ktorí rušili Trumpov prejav, žiadajú uznať Palestínu

Prezident Donald Trump vystupuje v Knesete, izraelskom parlamente, v pondelok 13. októbra 2025 v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelský poslanec Ofer Kasif, ktorý v pondelok spolu s kolegom narušil prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v Knesete, v rozhovore pre britskú televíziu Sky News uviedol, že šéf Bieleho domu je spolupáchateľom izraelskej genocídy v palestínskom Pásme Gazy. Informuje o tom TASR.

Kasif v parlamente zastupuje koalíciu ľavicových a krajne ľavicových strán Demokratický front pre mier a rovnosť (Chadaš) a je známy svojou ostrou kritikou izraelskej vlády. Spolu s Kasifom bol z rokovacej sály počas Trumpovho prejavu vyvedený aj jeho stranícky kolega Ajman Ode. Počas prejavu poslanci pokrikovali na amerického prezidenta, že je „terorista“, a v rukách držali plagáty s nápisom „Uznajte Palestínu“. Keď ich bezpečnostná služba vyvádzala z rokovacej sály, Trump to kvitoval ako „veľmi efektívne“.

Ode následne vysvetlil, že len „vyslovil najzákladnejšiu požiadavku, s ktorou súhlasí celé medzinárodné spoločenstvo – uznanie palestínskeho štátu“. Kasif dodal, že „neprišli rušiť, ale žiadať spravodlivosť“.

Krátko pred začiatkom Trumpovho prejavu Ode ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a „neznesiteľné pokrytectvo v Knesete“.

„Velebenie Netanjahua prostredníctvom bezprecedentného pochlebovania, ktoré sprevádza organizovaná šou, jeho ani jeho vládu nezbavuje zodpovednosti za zločiny proti ľudskosti spáchané v Gaze, ani za krviprelievanie, ktoré stálo životy státisíce Palestínčanov a tisíce Izraelčanov,“ vyhlásil Ode.

Upozornil, že napriek cynickému zneužívaniu 7. októbra 2023 a vojne sa izraelskej vláde nepodarilo zmeniť realitu o existencii dvoch národov. Dodal, že spravodlivosť, mier a bezpečnosť pre všetkých prinesie iba ukončenie okupácie a uznanie palestínskeho štátu.

Kasif pre televíziu Sky News povedal, že podľa jeho názoru je Trump veľmi ďaleko od toho, aby bol označovaný za záchrancu, lebo je spolupáchateľom izraelskej genocídy v Pásme Gazy. Pripomenul, že Trump pokračoval v predaji zbraní Izraelu a navrhol aj vysťahovanie všetkých Palestínčanov z obliehaného územia.

Trump vo svojom prejave v Knesete vyhlásil, že prímerím, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, sa okrem vojny skončila aj „éra teroru a smrti“. Poďakoval sa sprostredkovateľom prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas z arabského a moslimského sveta a dosiahnutú dohodu označil za „neuveriteľný triumf Izraela a sveta“. Vyzval tiež Palestínčanov, aby sa „navždy odvrátili od cesty terorizmu“.

Poslanci izraelského parlamentu prerušili Trumpov prejav potleskom postojačky najmenej 22-krát, doplnila stanica Sky News.
.

