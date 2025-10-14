< sekcia Zahraničie
Izrael: Poslanci, ktorí rušili Trumpov prejav, žiadajú uznať Palestínu
Kasif pre televíziu Sky News povedal, že podľa jeho názoru je Trump veľmi ďaleko od toho, aby bol označovaný za záchrancu, lebo je spolupáchateľom izraelskej genocídy v Pásme Gazy.
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelský poslanec Ofer Kasif, ktorý v pondelok spolu s kolegom narušil prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v Knesete, v rozhovore pre britskú televíziu Sky News uviedol, že šéf Bieleho domu je spolupáchateľom izraelskej genocídy v palestínskom Pásme Gazy. Informuje o tom TASR.
Kasif v parlamente zastupuje koalíciu ľavicových a krajne ľavicových strán Demokratický front pre mier a rovnosť (Chadaš) a je známy svojou ostrou kritikou izraelskej vlády. Spolu s Kasifom bol z rokovacej sály počas Trumpovho prejavu vyvedený aj jeho stranícky kolega Ajman Ode. Počas prejavu poslanci pokrikovali na amerického prezidenta, že je „terorista“, a v rukách držali plagáty s nápisom „Uznajte Palestínu“. Keď ich bezpečnostná služba vyvádzala z rokovacej sály, Trump to kvitoval ako „veľmi efektívne“.
Ode následne vysvetlil, že len „vyslovil najzákladnejšiu požiadavku, s ktorou súhlasí celé medzinárodné spoločenstvo – uznanie palestínskeho štátu“. Kasif dodal, že „neprišli rušiť, ale žiadať spravodlivosť“.
Krátko pred začiatkom Trumpovho prejavu Ode ostro kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a „neznesiteľné pokrytectvo v Knesete“.
„Velebenie Netanjahua prostredníctvom bezprecedentného pochlebovania, ktoré sprevádza organizovaná šou, jeho ani jeho vládu nezbavuje zodpovednosti za zločiny proti ľudskosti spáchané v Gaze, ani za krviprelievanie, ktoré stálo životy státisíce Palestínčanov a tisíce Izraelčanov,“ vyhlásil Ode.
Upozornil, že napriek cynickému zneužívaniu 7. októbra 2023 a vojne sa izraelskej vláde nepodarilo zmeniť realitu o existencii dvoch národov. Dodal, že spravodlivosť, mier a bezpečnosť pre všetkých prinesie iba ukončenie okupácie a uznanie palestínskeho štátu.
Kasif pre televíziu Sky News povedal, že podľa jeho názoru je Trump veľmi ďaleko od toho, aby bol označovaný za záchrancu, lebo je spolupáchateľom izraelskej genocídy v Pásme Gazy. Pripomenul, že Trump pokračoval v predaji zbraní Izraelu a navrhol aj vysťahovanie všetkých Palestínčanov z obliehaného územia.
Trump vo svojom prejave v Knesete vyhlásil, že prímerím, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, sa okrem vojny skončila aj „éra teroru a smrti“. Poďakoval sa sprostredkovateľom prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas z arabského a moslimského sveta a dosiahnutú dohodu označil za „neuveriteľný triumf Izraela a sveta“. Vyzval tiež Palestínčanov, aby sa „navždy odvrátili od cesty terorizmu“.
Poslanci izraelského parlamentu prerušili Trumpov prejav potleskom postojačky najmenej 22-krát, doplnila stanica Sky News.
