Poslanci novozvoleného europarlamentu potvrdili silnú podporu Ukrajine

Brusel/Štrasburg 17. júla (TASR) - Európsky parlament (EP), už v novom zložení, v stredu v Štrasburgu opätovne potvrdil, že EÚ musí pokračovať v podpore Ukrajiny a to dovtedy, kým nezvíťazí nad agresormi z Ruska. Informuje o tom spravodajca TASR.



V uznesení, ktoré predstavuje prvé oficiálne stanovisko novozvoleného EP k ruskej agresii na Ukrajine, sa uvádza, že europarlament opätovne potvrdzuje pokračujúcu podporu pre nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.



Za uznesenie zahlasovalo 495 poslancov, 137 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania. Najkritickejší proti uzneseniu boli poslanci novej frakcie Európa suverénnych národov (ESN), ktorej predseda René Aust upozornil, že od roku 2022 stratégia EÚ voči ruskej agresii nič nezmenila na Ukrajine.



Europoslanci vyzvali EÚ, aby zachovala a rozšírila svoju politiku sankcií voči Rusku a Bielorusku, monitorovala a preskúmala jej účinnosť a vplyv a systematicky riešila problém obchádzania sankcií spoločnosťami so sídlom v EÚ, tretími stranami a krajinami.



Zákonodarcovia opätovne potvrdili svoje presvedčenie, že Rusko musí finančne kompenzovať škody, ktoré spôsobilo na Ukrajine, pričom privítali nedávne snahy EÚ presmerovať príjmy pochádzajúce z výnosov zo zmrazených ruských aktív na podporu ukrajinského vojnového úsilia.



Parlament v tejto súvislosti privítal výsledok nedávneho summitu NATO s dôrazom na pokračujúcu podporu Ukrajine, pričom poslanci potvrdili predošlý postoj EP, že Ukrajina je na nezvratnej ceste k členstvu v NATO.



Poslanci zároveň vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili svoju vojenskú podporu Ukrajine a to na tak dlho, ako to bude potrebné a v akejkoľvek forme.



Vyzvali tiež Európsku komisiu, aby navrhla dlhodobú finančnú pomoc na obnovu Ukrajiny na základe skúseností novozriadeného nástroja pre Ukrajinu.



Europoslanci skritizovali aj návštevu maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve zo začiatku júla. Upozornili, že vzhľadom na to, že hneď po jeho slovami "mierovej misii", nasledoval ruský útok na kyjevskú detskú nemocnicu, Orbánovo "mierové úsilie" bolo celkom zbytočné. V uznesení sa tiež uvádza, že Maďarsko by malo za tieto kroky čeliť následkom.