< sekcia Zahraničie
Poslanci opäť riešili Babišov možný konflikt záujmov, ten to odmieta
Európska komisia zatiaľ dotácie pre firmy z holdingu neprepláca, kým nepreverí, že Babišovo riešenie konfliktu záujmov je dostatočné.
Autor TASR
Praha 11. júna (TASR) - Českí poslanci sa vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovala opozícia, zaoberali možným konfliktom záujmov premiéra Andreja Babiša a vyplácaním dotácií pre firmu Agrofert, ktorú vlastnil. Európska komisia zatiaľ dotácie pre firmy z holdingu neprepláca, kým nepreverí, že Babišovo riešenie konfliktu záujmov je dostatočné. Štátny poľnohospodársky intervenčný fond (SZIF) v ČR im však financie poskytuje. Opozícia preto varuje, že ak EK premiérovo riešenie neodobrí, náklady bude znášať český štátny rozpočet, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Podľa predsedu hnutia STAN Víta Rakušana Babiš problémom týkajúcim sa jeho možného konfliktu záujmov zaťažuje Česko. „Nie že my ho tým otravujeme. Je to úplne obrátená logika. On tým zaťažuje Česko, on tým ohrozuje naše finančné záujmy vo vzťahu k EÚ, on tým ohrozuje verejné rozpočty, kde veľmi pravdepodobne prídeme o sedem miliárd korún, ktoré by sa určite dali využiť v tej rozpočtovej biede, ktorú v súčasnej dobe vidíme, užitočnejším spôsobom,“ vyhlásil.
Šéf Pirátov Zdeněk Hřib podotkol, že každá ďalšia debata o tom, či premiér môže cez holding, zverenecké fondy alebo akokoľvek inak s využitím právnych kľučiek siahať na verejné peniaze je čas, ktorý potom chýba pri riešení dostupného bývania či iných problémov. „Ale my k tomu skutočne nemôžeme mlčať. Nemôžeme sa len prizerať, ako si premiér hrabe erárne peniaze sebe do vreciek,“ zdôraznil.
Babiš sa na schôdzi nezúčastňuje, lebo je na pracovnej ceste v Plzni. Odtiaľ odkázal, že konflikt záujmov vyriešil. „Opozícia má jedinú tému, a tou je Babiš. Bez Babiša nedajú ani ranu. Takže tá schôdza je, samozrejme, nezmyselná, je o ničom. Jediný záujem, ktorý ja mám, je, aby sa občanom ČR darilo,“ povedal český premiér.
Od vlaňajšieho decembra do apríla Agrofert žiadne nárokové dotácie nedostával, SZIF všetky žiadosti holdingu pozastavil. V súčasnosti na základe novej analýzy peniaze opäť vypláca. Brusel však zatiaľ dotácie neprepláca, kým Babišovo riešenie konfliktu záujmov nepreverí. Predseda českej vlády vo februári vložil akcie Agrofertu do zvereneckého fondu RSVP Trust, a tým vec považuje za uzavretú. EK teraz preveruje, či podmienky dostatočne splnil.
Opozícia volá po zastavení vyplácania dotácií Agrofertu, kým nebude isté, že ich Brusel neodmietne preplácať. Varovala, že ak by odmietol, náklady pôjdu z českého štátneho rozpočtu. Piráti uviedli, že sa preto rozhodli obrátiť na eurokomisára pre demokraciu, spravodlivosť a právny štát Michaela McGratha.
Koaliční poslanci zároveň navrhli novelu, ktorá zmierni zákon o konflikte záujmov politikov. Tá by okrem iného umožnila čerpať dotácie a podieľať sa na verejných zákazkách všetkým členom vlády okrem tých, ktorí o ich pridelení priamo rozhodujú. Opozícia plánuje jej prijatie blokovať.
Jedným z autorov návrhu novely je poslanec Filip Turek. Zámerom bolo podľa jeho slov len narovnať právne prostredie. Odmietol tvrdenia opozície, že by bol návrh ušitý na mieru Babišovi. „Je to napísané všeobecne, nevidel by som za všetkým Andreja Babiša... Nie som fanúšikom dotácií, ja osobne by som ich plošne zrušil, ale ak všetky podniky v danom odvetví neprežijú bez dotácií, čo vďaka socialistickej EÚ tak je, tak mi pripadá zlé, ak by bol jeden podnik vyňatý,“ povedal vo vysielaní stanice ČT24.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Podľa predsedu hnutia STAN Víta Rakušana Babiš problémom týkajúcim sa jeho možného konfliktu záujmov zaťažuje Česko. „Nie že my ho tým otravujeme. Je to úplne obrátená logika. On tým zaťažuje Česko, on tým ohrozuje naše finančné záujmy vo vzťahu k EÚ, on tým ohrozuje verejné rozpočty, kde veľmi pravdepodobne prídeme o sedem miliárd korún, ktoré by sa určite dali využiť v tej rozpočtovej biede, ktorú v súčasnej dobe vidíme, užitočnejším spôsobom,“ vyhlásil.
Šéf Pirátov Zdeněk Hřib podotkol, že každá ďalšia debata o tom, či premiér môže cez holding, zverenecké fondy alebo akokoľvek inak s využitím právnych kľučiek siahať na verejné peniaze je čas, ktorý potom chýba pri riešení dostupného bývania či iných problémov. „Ale my k tomu skutočne nemôžeme mlčať. Nemôžeme sa len prizerať, ako si premiér hrabe erárne peniaze sebe do vreciek,“ zdôraznil.
Babiš sa na schôdzi nezúčastňuje, lebo je na pracovnej ceste v Plzni. Odtiaľ odkázal, že konflikt záujmov vyriešil. „Opozícia má jedinú tému, a tou je Babiš. Bez Babiša nedajú ani ranu. Takže tá schôdza je, samozrejme, nezmyselná, je o ničom. Jediný záujem, ktorý ja mám, je, aby sa občanom ČR darilo,“ povedal český premiér.
Od vlaňajšieho decembra do apríla Agrofert žiadne nárokové dotácie nedostával, SZIF všetky žiadosti holdingu pozastavil. V súčasnosti na základe novej analýzy peniaze opäť vypláca. Brusel však zatiaľ dotácie neprepláca, kým Babišovo riešenie konfliktu záujmov nepreverí. Predseda českej vlády vo februári vložil akcie Agrofertu do zvereneckého fondu RSVP Trust, a tým vec považuje za uzavretú. EK teraz preveruje, či podmienky dostatočne splnil.
Opozícia volá po zastavení vyplácania dotácií Agrofertu, kým nebude isté, že ich Brusel neodmietne preplácať. Varovala, že ak by odmietol, náklady pôjdu z českého štátneho rozpočtu. Piráti uviedli, že sa preto rozhodli obrátiť na eurokomisára pre demokraciu, spravodlivosť a právny štát Michaela McGratha.
Koaliční poslanci zároveň navrhli novelu, ktorá zmierni zákon o konflikte záujmov politikov. Tá by okrem iného umožnila čerpať dotácie a podieľať sa na verejných zákazkách všetkým členom vlády okrem tých, ktorí o ich pridelení priamo rozhodujú. Opozícia plánuje jej prijatie blokovať.
Jedným z autorov návrhu novely je poslanec Filip Turek. Zámerom bolo podľa jeho slov len narovnať právne prostredie. Odmietol tvrdenia opozície, že by bol návrh ušitý na mieru Babišovi. „Je to napísané všeobecne, nevidel by som za všetkým Andreja Babiša... Nie som fanúšikom dotácií, ja osobne by som ich plošne zrušil, ale ak všetky podniky v danom odvetví neprežijú bez dotácií, čo vďaka socialistickej EÚ tak je, tak mi pripadá zlé, ak by bol jeden podnik vyňatý,“ povedal vo vysielaní stanice ČT24.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)