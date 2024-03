Poslanci pakistanského parlamentu zvolili za premiéra Šáhbáza Šarífa

Islamabad 3. marca (TASR) - Poslanci pakistanského parlamentu - Národného zhromaždenia - zvolili v nedeľu za predsedu vlády Šáhbáza Šarífa (72), ktorý túto funkciu zastával do augusta minulého roku, keď bol parlament rozpustený. Pakistan mal odvtedy dočasnú vládu.



Ako informovala agentúra AFP, Šaríf získal pri hlasovaní 201 hlasov, čím porazil Umara Ajúba z Pakistanského hnutia pre spravodlivosť (PTI), ktorý získal 92 hlasov.



Spojenci väzneného expremiéra Imrana Chána v parlamente krikom protestovali proti Šarífovmu vymenovaniu, pričom poukazovali na to, že februárové parlamentné voľby boli zmanipulované. Chánova strana PTI tvrdí, že má dôkazy, že jej víťazstvo "bolo ukradnuté počas sčítania hlasov", čo volebná komisia popiera.



Favoritom na post premiéra bol Šarífov starší brat Naváz Šaríf, ktorý v parlamentných voľbách získal poslanecké kreslo, ale odmietol predsedať menšinovej koaličnej vláde.



Pakistanská moslimská liga-Naváz (PML-N) vedená Navázom Šarífom sa po voľbách dohodla na vládnej koalícii s Pakistanskou ľudovou stranou (PPP) a ďalšími menšími stranami. Rokovania sa začali po tom, ako ani jedna strana nezískala vo voľbách väčšinu.



Pred nástupom do funkcie premiéra bol Šáhbáz Šaríf známy skôr ako manažér než ako politik. Ako predseda vlády však rýchlo prevzal úlohu zmierovateľa medzi koaličnými stranami, ktoré často nesúhlasili s kľúčovými politikami.



Najväčším úspechom Šábháza Šarífa počas jeho krátkeho funkčného obdobia bolo zaistenie pomoci Medzinárodného menového fondu (MMF) pre Pakistan, ktorý bol na pokraji platobnej neschopnosti.



Za jeho vlády sa však inflácia vyšplhala k 38 percentám s rekordným znehodnotením národnej meny (rupia) – a to najmä kvôli štrukturálnym reformám, ktoré si program MMF na stabilizáciu ekonomiky vyžiadal.



Z ekonomického kolapsu však Šaríf viní Chánovu vládu, ktorá podľa neho porušila dohodu s MMF tesne pred tým, ako bol z premiérskeho postu zosadený. Šaríf tvrdí, že jeho vláda preto musela zaviesť množstvo reforiem a dotácií, čo malo za následok prudký nárast inflácie.



Šaríf ako premiér bude čoskoro musieť opäť zaistiť krátkodobú pomoc od MMF, keďže súčasný program sa ukončí v apríli a nová dohoda je potrebná na udržanie Pakistanu na ceste k oživeniu ekonomiky.



Kľúčom k zmierneniu hospodárskej krízy v Pakistane bude aj privatizácia niektorých štátnych firiem vrátane národnej leteckej spoločnosti a zabezpečenie zahraničných investícií.



Jeho hlavnou úlohou na poste premiéra však bude udržiavať vyrovnané vzťahy s armádou, ktorá má v krajine dominantné postavenie. Na rozdiel od svojho staršieho brata, ktorý mal počas všetkých troch volebných období s armádou búrlivý vzťah, mladšieho Šarífa generáli považujú za prijateľnejšieho a poddajnejšieho, tvrdia analytici.



Armáda pritom už roky popiera, že by zasahovala do politiky. V minulosti však trikrát priamo intervenovala pri zvrhnutí civilných vlád. Od získania nezávislosti v roku 1947 ešte žiadny premiér neukončil celé päťročné funkčné obdobie, poznamenala vo svojej správe agentúra Reuters.