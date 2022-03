Poslanci predložili pozmeňujúce návrhy k novele vysokoškolského zákona

Bratislava 22. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere utorkového rokovania venovali novele vysokoškolského zákona. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) hovorí v súvislosti s predloženými pozmeňujúcimi návrhmi o kompromisoch a deklaruje záujem zabezpečiť kvalitné vysokoškolské vzdelanie. Poslanci Smeru-SD navrhli presunúť rokovanie o novele.



"Môžeme deklarovať, že vznikol veľmi kompromisný návrh, ktorý otvára vysokoškolské prostredie externému prostrediu a v prvom rade sa pozeralo na študentov a na to, aby mali veľmi kvalitné vysokoškolské vzdelanie," uviedol Gröhling.



Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) vidí účel novely v splnení nie logických reformných opatrení potrebných na čerpanie financií z fondu obnovy. Namietal i nedostatočné financovanie vysokého školstva. "Ekonomická situácia slovenských vysokých škôl (VŠ) je alarmujúca a bude mať nemalé sociálne dosahy, predovšetkým na študentov," podotkol.



Predložil uznesenie so zámerom presunúť rokovanie o novele. Smer-SD v uznesení tiež navrhuje, aby NR SR vyjadrila znepokojnenie nad "nenáležitým spôsobom zásahu do akademických práv a slobôd vydobytých v Nežnej revolúcii" bez výraznejšej snahy o dosiahnutie verejne akceptovateľnej spoločenskej dohody, ale aj nad "chybnou konštrukciou Plánu podpory obnovy a odolnosti SR". Žiada predloženie správy o koncepte zmien verejného vysokého školstva.



Jozef Habánik (Smer-SD) predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona. Týkať sa má najmä akademickej samosprávy. Habánik hovorí o rešpektovaní postavenia akademického senátu verejnej vysokej školy ako orgánu akademickej samosprávy. Úlohu kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom VŠ by mala podľa neho plniť správna rada aj akademický senát. Ocenil pritom diskusiu o kompromisných úpravách vo výbore i s rezortom školstva.



Tomáš Valášek (nezaradený) sa obáva kompromisov pri novele a toho, že by sa pre ne napokon pôvodné dobré zámery nemohli uplatniť. Hovorí o "preriedenej" novele. "Fatálne oslabili schopnosť správnych rád zmysluplne rozhodovať a vstupovať do rozhodovania o rozpočte," uviedol na margo niektorých zmien v návrhu.



Zmeny predložil aj predseda školského výboru Richard Vašečka (OĽANO). Ozrejmil, že ním mieni posunúť účinnosť novely na 25. apríla tohto roka. Upraviť navrhol aj podmienky odvolávania dekana VŠ, aby nedochádzalo k "svojvoľnému uplatňovaniu kompetencie rektora vo vzťahu k dekanovi". Navrhuje tiež Slovenskú akadémiu vied ako subjekt, ktorý má alternatívne voliť jedného člena správnej rady.



Poslanci budú v 60. schôdzi pokračovať v stredu (23. 3.). O 11.00 h by sa mali voliť členovia Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). Popoludní by malo plénum prerokovať novelu zákona o sociálnom poistení a návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. Poslanci zároveň z programu aktuálnej schôdze na aprílovú presunuli návrh zákona o potravinách. Okrem toho je na 12.30 h zvolaná aj mimoriadna schôdza k cenám potravín iniciovaná opozičným Smerom-SD.