Poslanci prehlasovali veto prezidenta, platy sa im zvýšia

Praha 4. marca (TASR) - Českí poslanci v utorok prehlasovali veto prezidenta Petra Pavla týkajúce sa novely zákona o platoch ústavných činiteľov, podľa ktorej im platy narastú približne o sedem percent. Prezident kritizoval najmä retroaktivitu novely a poukázal na to, že nerieši problém systémovo. Za zlý variant však považuje aj návrh opozície, aby sa platy politikov zmrazili. Prezidentské veto prehlasovalo 101 koaličných poslancov, čo bol minimálny vyžadovaný počet, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tak ste to dokázali. Všetkým ste zdvihli dane, dôchodcom ste spomalili valorizáciu, zaškrtili ste ekonomiku. Kam sa pozriem, tam ste napáchali škody, ale sebe ste zdvihli platy. Blahoželám," povedala šéfka poslaneckého klubu opozičného hnutia ANO Alena Schillerová.



Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka však rozhodnutie snemovne obhajoval. Podľa neho to odblokovalo súčasnú situáciu. Súčasne ocenil, že prešiel jeho návrh na obmedzenie platov politikov pri kumulácii funkcií. "Žiaden politik nie je superman a nemôže poriadne stíhať viac funkcií naraz," napísal po hlasovaní na sociálnej sieti X.



Na základe novely sa plat vrcholných politikov zvýši o 6,95 percenta a v ďalších rokoch maximálne o päť percent. Plat prezidenta po novej úprave bude 365.000 korún mesačne (viac než 14.400 eur), plat premiéra 293.900 korún (zhruba 11.600 eur) a plat radového poslanca 109.000 korún (približne 4300 eur). Platy sudcov sa v porovnaní s vlaňajškom zvýšia o necelé percento.



Prezident zákon vetoval, lebo sa mu nepáčilo, ako návrh reagoval na nález Ústavného súdu. Keďže sa novela nestihla schváliť tak rýchlo, ako si to koalícia predstavovala, nastal problém s vyplácaním platov. Doteraz totiž nebolo stanovené, na základe čoho sa majú platy vypočítať. Poslanci preto dostali za január len zálohy, ktorých výška je odvodená od vlaňajšieho januára.



Sudcovia si však platy napriek vetu prezidenta aj tak od januára zvýšili o sedem percent a štátni zástupcovia takmer o 14 percent. Vychádzali z vlaňajšieho verdiktu Ústavného súdu. Tento postup kritizoval Najvyšší kontrolný úrad aj niektorí právni experti.



Ústavný súd vlani v máji s platnosťou od tohto roka zrušil zákonný koeficient, ktorý sa používal na vypočítanie platov politikov. Dôvodom bolo to, že vlani ich platy zostali v súvislosti s jednou úpravou v konsolidačnom balíčku v podstate na predvlaňajšej úrovni. To však ovplyvnilo aj mzdy sudcov, ktorým sa toto zmrazenie nepáčilo a Ústavný súd rozhodol v ich prospech.











