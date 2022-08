Poslanci prerušili dovolenky kvôli sporom o znižovanie emisií dusíka

Brusel/Amsterdam 23. augusta (TASR) - Dolná komora holandského parlamentu v utorok prerušila letnú prestávku, aby minister zahraničných vecí a šéf Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA) Wopke Hoekstra poslancom vysvetlil sporné vyjadrenia k plánom na zníženie emisií dusíka. Informuje o tom spravodajca TASR.



Holandský spravodajský server NL Times pripomenul, že Hoekstra minulý týždeň (19.8) pre denník Algemeen Dagblad uviedol, že cieľ vlády znížiť emisie dusíka do roku 2030 na polovicu jeho strana nevníma ako "svätý".



Stratégia znížiť emisie dusíka je dôležitou súčasťou koaličnej dohody vládnych strán, ktorú okrem CDA tvorí Ľudová strana pre slobodu a demokraciu (VDD) premiéra Marka Rutteho, ľavicovo-liberálna strana Demokrati 66 (D66) a Kresťanskodemokratická únia (CU).



Zvyšok koalície Hoekstrovi vyčíta, že zmenu pozície zverejnil cez médiá, čo vnímajú ako "škaredý podraz" a "strategicky hlúpe" rozhodnutie. CDA politicky riskuje, lebo jej priaznivci očakávajú niečo konkrétne, hoci výsledky nie sú zaručené.



Vládny návrh vyvolal veľkú nespokojnosť v radoch farmárov. Mnohí budú musieť zrušiť farmy, prípadne znížiť počty chovaného dobytka. V priebehu júla preto blokovali diaľnice, zapaľovali stohy slamy a vysýpali odpadky na verejných priestranstvách. Polícia pri tom zatkla asi 700 ľudí.



Podľa prieskumov verejnej mienky CDA, ako tradičná strana farmárov, stráca podporu na vidieku. Politické body zbiera profarmárska strana BBB na čele s Caroline van der Plasovou.



Premiér Rutte upozornil, že Hoekstra sa svojimi vyhláseniami pohybuje na hrane ústavného zákona, pretože každý minister musí podporovať jednotu vládnej politiky. Vláda sa však aj po piatkovom rokovaní v téme emisií dusíka drží vytýčených cieľov.



Strana CDA nespresnila, či má záujem prelomiť koaličnú dohodu. Chce však počkať na výsledok rokovaní medzi vládnym mediátorom Johanom Remkesom a zástupcami farmárov.



Holandská ministerka pre životné prostredie Christianne van der Walová (VDD) však pripravuje záväzné dohody so susedným Nemeckom, aby aj Nemci pracovali na znížení emisií dusíka. "Je totiž nepríjemné, že susedovi hneď za hranicou je dovolené postaviť stajňu a to bez čističiek vzduchu," opísala situáciu.



Van der Walová zdôraznila, že ciele vlády pre zníženie emisií dusíka treba dosiahnuť. Vláda podľa nej urobí v prospech farmárov všetko, čo je v jej silách, ale postupovať bude individuálne, pretože každá oblasť má iné podmienky.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)