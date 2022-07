Poslanci S. Macedónska schválili návrh na riešenie sporu s Bulharskom

Skopje 16. júla (TASR) - Poslanci severomacedónskeho parlamentu v sobotu schválili návrh sprostredkovaný Francúzskom, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do Európskej únie. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Za schválenie predmetného návrhu hlasovalo 68 poslancov 120-členného parlamentu. Opoziční poslanci sa hlasovania zdržali a opustili zasadaciu miestnosť.



Severné Macedónsko sa schválením tohto návrhu zaviazalo zmeniť ústavu s cieľom uznať bulharskú menšinu. Návrh nevyžaduje, aby Bulharsko uznalo macedónsky jazyk, pripomína Reuters. Ďalšie výhrady majú spolu prerokovať predstavitelia oboch týchto krajín.



Bulharsko výmenou za schválenie tohto návrhu umožní Severnému Macedónsku začať prístupové rokovania s EÚ.



Hlavná severomacedónska opozičná strana VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia – Demokratická strana macedónskej národnej jednoty) od začiatku júla vyzývala občanov, aby proti tomuto návrhu protestovali, píše Reuters. Zmenu ústavy odmietla s tým, že uprednostňuje bulharské požiadavky, ktoré spochybňujú názory rozšírené v Severnom Macedónsku o jeho dejinách, jazyku, identite a kultúrnom dedičstve.



Bulharský parlament v júni schválil zrušenie veta na začatie prístupových rokovaní Európskej únie so Severným Macedónskom, pripomína Reuters. To vyvolalo v krajine protesty a prispelo k pády vlády premiéra Kirila Petkova.



Severné Macedónsko je kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ už 17 rokov. Pred tým, ako svoje námietky voči Skopje vznieslo Bulharsko, urovnalo Skopje desaťročia trvajúci spor s ďalším susedom a členom EÚ - Gréckom.



Spor s Aténami sa vyriešil pridaním slova "Severný" k predchádzajúcemu názvu "Macedónsko". Pôvodný názov Grécku prekážal, pretože implikoval nároky na územie, históriu a kultúrne dedičstvo.