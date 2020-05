Poslanci sa pobili v hongkonskom parlamente pre voľbu šéfa výboru

Hongkong 18. mája (TASR) - Poslanci v hongkonskom parlamente sa v pondelok pobili po tom, ako zákonodarný zbor zvolil do čela jedného zo svojich dôležitých výborov predstaviteľa pročínskeho táboru. Informovala o tom agentúra AP.



Výbor parlamentu, ktorý vetuje návrhy zákonov a rozhoduje, kedy sa o nich bude hlasovať, bol bez predsedu šesť mesiacov. Výbor riadil podpredseda a prodemokratický poslanec Dennis Kuo, ktorý podľa Pekingu svojvoľne a úmyselne odkladal hlasovanie o niektorých dôležitých zákonoch.



Kua v piatok nahradil Čchen Ťien-po. Vymenoval ho predseda parlamentu Andrew Liang s tým, aby vo svojej novej funkcii dohliadal na pondelkovú voľbu nového šéfa výboru. To sa však nepáčilo prodemokratickým poslancom, v dôsledku čoho došlo k hádke a následne k bitke. Po nej Čchen väčšinu prodemokratických poslancov vyhodil, niektorých museli odtiahnuť členovia ochranky. Jeden sa pri bitke zranil.



V hlasovaní potom poľahky zvíťazila pročínska poslankyňa Starry Liová.



Liovej zvolenie do čela výboru pravdepodobne urýchli prijatie kontroverzného zákona, ktorý kriminalizuje zneuctenie čínskej hymny. Hongkonská správkyňa Carrie Lamová jeho prijatie označila za prioritu.



"Hongkong kráča v ústrety koncu princípu jednej krajiny, dvoch systémov," uviedla prodemokratická poslankyňa Claudia Maová.



Poslankyňa vyzvala obyvateľov Hongkongu, aby v septembrových parlamentných voľbách hlasovali proti tým, "ktorých nezaujíma budúcnosť Hongkongu".



Pre rovnakú záležitosť sa poslanci pobili aj 8. mája, keď Liová sedela na stoličke predsedu výboru a odvolávala sa pritom na nezávislý právny posudok, ktorý uvádzal, že má na to právomoc.