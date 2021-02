Českí poslanci schválil pandemický zákon, zahlasujú o núdzovom stave

Praha 26. februára (TASR) - Poslanecká snemovňa ČR schválila v piatok upravený návrh pandemického zákona, ktorý jej v stredu vrátil Senát. Momentálne poslanci ešte rokujú o predĺžení núdzového stavu. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



Nový pandemický zákon mal pôvodne nahradiť núdzový stav, ktorý končí v sobotu 27. februára. Zákon je však podľa premiéra Andreja Babiša nedostatočný, pretože neumožňuje vláde obmedziť pohyb a zhromažďovanie osôb.



"Potrebujeme na tri týždne maximálne obmedziť mobilitu obyvateľstva," uviedol Babiš po štvrtkovom rokovaní vlády. V tejto súvislosti vláda požiadala poslancov, aby v piatok zrušili uznesenie o konci núdzového stavu a aby predĺžili jeho platnosť do konca marca.



Opozícia však s vládou nesúhlasí a navrhuje, aby radšej vyhlásila nový núdzový stav.



"Uznesením Poslaneckej snemovne núdzový stav tento víkend končí. Najsprávnejší postup by mal byť, že vláda, ak sa tak rozhodne, vyhlási nový núdzový stav na základe objektívnych nových okolností, akými sú výskyt britskej mutácie vírusu a zdravotné zariadenia na pokraji (svojich kapacít)," uviedol šéf opozičných Pirátov Ivan Bartoš.



Podobný názor na súčasný núdzový stav má aj koalícia SPOLU, vytvorená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, približuje iDNES.cz s odvolaním sa na vyjadrenie predsedu ODS Petra Fialu na Twitteri.



Spomínaný pandemický zákon snemovňa pôvodne prijala v podobe, podľa ktorej by ďalej platili protipandemické opatrenia ministerstva zdravotníctva aj po skončení pandemickej pohotovosti, o ktorej rozhodujú poslanci.



Opoziční politici si následne uvedomili, že ide o chybu, pretože pôvodný zmysel zákona je, aby Snemovňa mohla kontrolovať vládu a Senát znenie upravil, vysvetľuje iDNES.cz



Poslanci budú v priebehu piatka hlasovať aj o zvýšení nemocenských dávok pre ľudí v karanténe. Zmyslom návrhu je, aby sa ľudia karanténe nevyhýbali pre obavy zo zníženia príjmu, píše iDNES.cz.



Vláda navrhuje zaviesť v krajine dosiaľ najprísnejšie obmedzenia od vypuknutia pandémie. Minister vnútra Jan Hamáček navrhol model podobný francúzskemu. Minister zdravotníctva Jan Blatný chce, aby bolo v práci povinné nosiť respirátory.



"Najpodstatnejšie opatrenie, o ktorom sme rokovali, je zákaz pohybu medzi okresmi," spresnil Babiš vo štvrtok. Výnimkou budú napríklad cesty za prácou či k lekárovi. Počíta sa tiež s uzavretím škôl a škôlok. Otvorené budú podľa Babiša len pre zdravotnícky personál. Presná podoba navrhovaných opatrení zatiaľ nie je známa.