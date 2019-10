Poslanci schválili 21. august ako Pamätný deň obetí invázie a okupácie

Praha 24. októbra (TASR) - Aj keď si Česko každý rok 21. augusta pripomína výročie sovietskej okupácie vtedajšej ČSSR z roku 1968, v kalendári nebol tento dôležitý deň dosiaľ nijako zaznamenaný. Poslanci sa to rozhodli zmeniť a vo štvrtok schválili, že 21. august bude v českom kalendári zapísaný ako významný deň.



Webový spravodajský portál Novinky.cz píše, že v kalendári bude 21. august pripomínaný ako "Pamätný deň obetí invázie a následnej okupácie vojskami Varšavskej zmluvy".



Poslanci novelu zákona o štátnych sviatkoch schválili podľa paragrafu 90 hneď v prvom čítaní. "Za" bolo 130 poslancov naprieč spektrom, "proti" nikto. Väčšina komunistov sa hlasovania zdržala. Jediný poslanec strany KSČM, ktorý zdvihol ruku, bol Jiří Dolejš. Predlohu teraz posúdi Senát.



"Je jasné, že noc z 20. na 21. augusta 1968 patrí k najtragickejším dátumom našej histórie. Bezdôvodný vpád vojsk Varšavskej zmluvy znamenal koniec demokratizačného procesu a smrť nevinných civilistov. Bola to invázia, po nej nasledovala okupácia," obhajoval návrh jeden z jeho predkladateľov Jiří Mihola zo strany KDU-ČSL.



"Dvadsiaty prvý august si zaslúži byť významným dňom a zaslúži si tak byť vnímaný. Ako bývalý učiteľ dejepisu viem, že mladá generácia má problém s tým, aby rozumela dejinám 20. storočia," podotkol ďalší z predkladateľov, Vít Rakušan zo strany STAN.



"Týmto krokom sa môžeme pričiniť o to, aby sme nezabudli, čo so sebou 21. august 1968 priniesol," vyhlásila poslankyňa za stranu ČSSD Kateřina Valachová.